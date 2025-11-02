রাজবাড়ীতে ২৬ কেজির পাঙাশ ৬৮ হাজার টাকায় বিক্রি

রাজবাড়ীতে ২৬ কেজি ওজনের একটি পাঙাশ মাছ নিলামে ৬৮ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ রোববার
রাজবাড়ীতে প্রায় ২৬ কেজি ওজনের একটি পাঙাশ মাছ নিলামে ৬৮ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ রোববার সকালে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ঘাট বাজারে এক ব্যবসায়ী মাছটি কেনেন।

এর আগে আজ ভোরে দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের অদূরে বাহির চর ছাত্তার মেম্বারপাড়ার কলাবাগান এলাকায় পদ্মা নদীতে স্থানীয় জেলে সোনাই হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে। পরে দৌলতদিয়া ঘাটের মাছ বাজারে আড়তদার হালিম সরদারের আড়তে নিলামে তোলা হলে ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ ২ হাজার ৬০০ টাকা কেজি দরে মাছটি কিনে নেন।

স্থানীয় মৎস্যজীবীরা জানান, গতকাল শনিবার রাতে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে যান দৌলতদিয়া ফকিরপাড়ার জেলে সোনাই হালদার ও তাঁর দল। রাত গড়িয়ে ভোর হলেও জালে বড় কোনো মাছ না পড়ায় তাঁরা বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর জালে ঝাঁকি দিতেই তাঁরা বুঝতে পারেন বড় কোনো মাছ ধরা পড়েছে। জাল গুটিয়ে তুলতেই দেখা যায় বিশাল আকৃতির একটি পাঙাশ। পরে আজ ভোরের আলো ফোটার আগেই জেলেরা মাছটি নিয়ে আসেন দৌলতদিয়া ঘাট বাজারে। মাছটির ওজন প্রায় ২৬ কেজি ২০০ গ্রাম। বিক্রির জন্য সেটি তোলা হয় হালিম সরদারের আড়তে। সেখানে নিলামে ৬৮ হাজার ১২০ টাকায় মাছটি বিক্রি হয়।

ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ বলেন, ‘নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ২ হাজার ৬০০ টাকা কেজি দরে ৬৮ হাজার ১২০ টাকায় পাঙাশটি কিনেছি। এখন বিক্রির জন্য নিজের আড়তে এনে রেখেছি। কেজিতে ৫০ থেকে ১০০ টাকা লাভ পেলেই মাছটি বিক্রি করব।’

