দিনভর প্রচারণা চালালেন মিয়া গোলাম পরওয়ার

খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া-ফুলতলা) আসনের প্রার্থী ও জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার আজ বৃহস্পতিবার সকালে ডুমুরিয়া উপজেলার ১ নম্বর ধামালিয়া ইউনিয়ন থেকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন।
ধামালিয়া ইউনিয়নের ধামালিয়া গ্রামে আয়োজিত পথসভায় মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে অভূতপূর্ব জনসমর্থন ও গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, সামাজিক ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, স্থিতিশীল রাজনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকারখানার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘স্বাধীনতার ৫৪ বছরে যারা দেশ শাসন করেছে, তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কোনো শাসনই দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন বা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সফল হয়নি। প্রতিটি শাসনামলেই বিদেশে অর্থ পাচার, বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ, ভিন্নমতের ওপর দমন-পীড়ন, মিথ্যা মামলা, রিমান্ড, ক্রসফায়ার ও দীর্ঘ কারাবাসের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে সরকারি দলের লোকজন গুরুতর অপরাধ করেও সহজেই জামিন পেয়ে গেছেন। এই অন্যায় ও ইনজাস্টিসের অবসান ঘটাতে আমরা দেশবাসীর সামনে নতুন বাংলাদেশ ও মানবিক বাংলাদেশের স্বপ্ন তুলে ধরছি। যেখানে থাকবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, সামাজিক ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, স্থিতিশীল রাজনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকারখানার জন্য অনুকূল পরিবেশ।’
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, চরিত্র, নৈতিকতা ও সততার পরীক্ষায় জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষিত হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ইসলামী চেতনা, জুলাই আন্দোলনের চেতনা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধে বিশ্বাসী মোট ১০টি দল একত্র হয়ে এমন একটি রাষ্ট্র গড়তে চায়, যারা অতীতে রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে ব্যর্থ হয়নি বরং এখনো রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পায়নি।
ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলার প্রধান সমস্যার কথা তুলে ধরে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, জলাবদ্ধতা এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ। ভবথা, ডাকাতিয়া, সালাতিয়া, মধুগ্রাম, সাবাড়িয়া, ঘোষরা, বাদুড়ি বিলসহ অসংখ্য বিলে বছরের পর বছর জলাবদ্ধতা রয়ে গেছে। নির্বাচিত হলে এসব এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও মাস্তানিমুক্ত জনপদ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, বন্ধ কলকারখানা পুনরায় চালু করা হবে এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ডুমুরিয়া–ফুলতলাকে একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করা হবে।
১০ দল–সমর্থিত প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘এই আসনে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে আমাকে বিজয়ী করুন এবং নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে আমাদের সঙ্গে থাকুন।’
এরপর মিয়া গোলাম পরওয়ার ডুমুরিয়া উপজেলা রুদাঘরা ইউনিয়নে নারী সমাবেশে অংশ নেন। দুপুরে ডুমুরিয়ার রংপুর ইউনিয়নের আম ভিটা এলাকায় গণসংযোগ করেন তিনি। বিকেলে ফুলতলা উপজেলার আটরা গিলাতলা ইউনিয়নের সমাবেশ ও এরপর দক্ষিণ শিরোমনিতে নির্বাচনী যুব সমাবেশ করেন।