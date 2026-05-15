দুই জেলায় বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু

জামালপুর ও নেত্রকোনায় বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে জামালপুর সদর উপজেলায় একজন, মাদারগঞ্জ উপজেলায় একজন ও নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায় একজন মারা যান। আজ শুক্রবার দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে।
জামালপুর
বজ্রপাতে জামালপুর সদর উপজেলার মেষ্টা ইউনিয়নের পশ্চিম আরংহাটি গ্রামের কৃষক ফারুক আহামেদের (৩৭) মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে বৃষ্টির সময় নিজ বাড়ির উঠান থেকে খড় তোলার সময় হঠাৎ বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সময় কাছাকাছি থাকা তাঁর বাবা আফসার আলী আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে জামালপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এ ছাড়া মাদারগঞ্জ উপজেলার জোড়খালি গ্রামের মজনু মিয়া (২৫) বজ্রপাতে মারা যান। তিনি মাদারগঞ্জ উপজেলা ছাত্রশক্তির সদস্য ছিলেন।
পরিবার জানায়, দুপুরে বৃষ্টির সময় বাড়ির উঠানে কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন মজনু মিয়া। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দ্রুত স্থানীয় এক পল্লি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মাদারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) স্নেহাশিস রায় বলেন, ‘বজ্রপাতে মাদারগঞ্জের একজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।’
নেত্রকোনা
নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় জলাশয় থেকে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে এনামুল হক (২৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে উপজেলার মাসকা হাওরে এ ঘটনা ঘটে।
এলাকাবাসী ও উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বেলা তিনটার দিকে এনামুল মাসকা হাওরে মাছ ধরতে যান। এ সময় বৃষ্টি শুরু হলে হঠাৎ বজ্রপাতে তাঁর শরীর ঝলসে যায়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
কেন্দুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রিফাতুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে কার্যালয়ের লোকজনকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। বিধি অনুযায়ী মারা যাওয়া যুবকের পরিবারকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।
নেত্রকোনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দুর্যোগ ও ত্রাণ শাখা সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর বজ্রপাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত আটজনের মৃত্যু হয়েছে।