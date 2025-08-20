ফ্রিতে ইন্টারনেট সংযোগ না পেয়ে যুবককে পিটিয়ে জখম করা এসআই প্রত্যাহার

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলায় ফ্রিতে ইন্টারনেট সংযোগ না দেওয়ায় এক যুবককে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ ওঠার পর পুলিশের এক উপপরিদর্শককে (এসআই) থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁর নাম নাজমুল হাসান। দীঘিনালা থানা থেকে প্রত্যাহার করে তাঁকে আজ বুধবার সকালে খাগড়াছড়ির পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।
দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকারিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আজ দুপুরে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, অভিযুক্ত এসআইকে ঘটনার পর দায়িত্বরত ফাঁড়ি থেকে থানায় নিয়ে আসা হয়। আজ সকালে তাঁকে খাগড়াছড়ি পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার মেরুং পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে স্থানীয় একটি কেব্ল ইন্টারনেট সংযোগ প্রতিষ্ঠানের কর্মী ইসমাইল হোসেনকে (২৭) পিটিয়ে জখম করেন ফাঁড়ি ইনচার্জ নাজমুল হাসান। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ লোকজন ফাঁড়ির সামনে অবস্থান নেন। পরে দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
ইসমাইলের অভিযোগ, তিন দিন আগে ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক নাজমুল হাসান তাঁর কাছে বিনা মূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ চান। তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার কথা জানিয়ে চলে যান। গতকাল বিকেলে ফাঁড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় প্রথমে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। পরে উপপরিদর্শক নাজমুল হাসান তাঁকে বেধড়ক পেটান। এতে তাঁর দুই হাতে গুরুতর জখম হয়। তবে মারধরের ব্যাপারে জানতে চাইলে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উপপরিদর্শক নাজমুল হাসান।