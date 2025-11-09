কক্সবাজার-৪ ( উখিয়া-টেকনাফ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে টেকনাফে দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর সমর্থকদের মশাল মিছিল। আজ রাতে টেকনাফ পৌর এলাকায়।
কক্সবাজার-৪ ( উখিয়া-টেকনাফ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে টেকনাফে দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর সমর্থকদের মশাল মিছিল। আজ রাতে টেকনাফ পৌর এলাকায়।
জেলা

কক্সবাজার-৪ আসন

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে টেকনাফে মশালমিছিল, সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদককক্সবাজার

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীকে পরিবর্তনের দাবিতে মশালমিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছেন মনোনয়নপ্রত্যাশী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর অনুসারীরা।

আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে টেকনাফ পৌর এলাকার জিরো পয়েন্টের শাপলা চত্বর থেকে মশালমিছিল শুরু হয়, রাত আটটার দিকে শেষ হয় পৌরসভার বাসস্টেশনের ঝরনা চত্বর সড়কে। কর্মসূচি চলার সময় আধা ঘণ্টার মতো টেকনাফের প্রধান সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল।

শাহজাহান চৌধুরী কক্সবাজার জেলা বিএনপির সভাপতি ও এই আসনের চারবারের সংসদ সদস্য। ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ। অন্যদিকে মনোনয়নবঞ্চিত মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ জেলা বিএনপির অর্থ সম্পাদক। ৩ নভেম্বর ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। এর মধ্যে শাহজাহান চৌধুরী বিএনপির প্রার্থী মনোনীত হন।

বিক্ষোভকারীরা দলের ঘোষিত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীর মনোনয়ন পরিবর্তনের আহ্বান জানান। মিছিলে মশাল হাতে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর পক্ষে স্লোগান দেন তাঁর অনুসারীরা।

গত অক্টোবর মাসে দলের সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা দিয়ে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ টেকনাফ ও উখিয়াতে বেশ কয়েকটি বড় সমাবেশ করেন। সম্প্রতি এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি শাহজাহান চৌধুরীকে দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিলে ‘বেঁকে’ বসেন আব্দুল্লাহর সমর্থকেরা। গত দুই দিন আব্দুল্লাহর সমর্থকেরা টেকনাফের সড়কে কলাগাছ রোপণ করে দলের প্রার্থী বদলের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। আজ রাতে মশালমিছিল করে সড়ক অবরোধ করলেন।

আব্দুল্লাহর অনুসারী উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সেলিম বলেন,  তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে শাহাজাহান চৌধুরীকে দলের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হলে আবদুল্লাহকে মনোনয়ন দিতে হবে।

রাতের মশালমিছিল প্রসঙ্গে জানার জন্য একাধিকবার যোগাযোগ করে বিএনপি নেতা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তিনি ফোন ধরেননি।

জেলা বিএনপির সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, বড় দল হিসেবে যে কেউ মনোনয়ন চাইতে পারেন। কিন্তু জনপ্রিয়তা, অভিজ্ঞতা এবং গ্রহণযোগ্যতা যাছাই করে একজনকেই প্রার্থী ঘোষণা করতে হয়। সে বিবেচনায় দলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে এবারও দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। সবার উচিত ধানের শীষের পক্ষে কাজ করা। কিন্তু রাতের বেলায় মশালমিছিল নিয়ে সড়ক অবরোধ করে জনদুর্ভোগ বাড়ানো শুভ লক্ষণ নয়।

টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নুর প্রথম আলোকে বলেন, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর সমর্থকদের করা রাতের মশালমিছিলটি শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। কোথাও ভাঙচুর কিংবা হামলার ঘটনা নেই।

Also read:কোন আসনে বিএনপির প্রার্থী কে, দেখে নিন
আরও পড়ুন