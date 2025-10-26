সড়ক দুর্ঘটনা
সড়ক দুর্ঘটনা
জেলা

পাবনায় ট্রাকচাপায় দুই স্কুলশিক্ষার্থী ও ভ্যানচালক নিহত

প্রতিনিধিপাবনা

পাবনায় ট্রাকচাপায় ভ্যানের যাত্রী দুই স্কুলশিক্ষার্থীসহ তিনজন নিহত হয়েছে। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার বাঙ্গাবাড়ী এলাকায় পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও এক শিক্ষার্থী। তাকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত ব্যক্তিরা হলো পাবনা ক্যাডেট কলেজিয়েট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী তাসমিয়া আক্তার (১০) , পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র আবু তোহা (১১) ও ভ্যানচালক আকরাম হোসেন (৩০)।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সকাল সাড়ে সাতটার দিকে স্কুলশিক্ষার্থীদের নিয়ে ভ্যানটি মহাসড়কের পুবপাড়া থেকে জালালপুরের দিকে আসছিল। বাঙ্গাবাড়ী এলাকায় বিপরীত দিক থেকে একটি বাঁশবোঝাই ট্রাক হঠাৎ ব্রেক করে ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এ সময় ঘটনাস্থলে দুই শিক্ষার্থী ও ভ্যানচালক নিহত হন। আহত হয় সাদ হোসেন (১০) নামে আরও এক শিক্ষার্থী। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।

মাধপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উদ্ধার কার্যক্রম চালানো হয়। নিহত তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রাকটি উল্টে বাঁশ পড়ে ছিল মহাসড়কে। এ জন্য কিছুক্ষণ যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক ও তাঁর সহকারীকে পাওয়া যায়নি।

আরও পড়ুন