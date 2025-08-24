রংপুরের তারাগঞ্জে চোর সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন। আজ দুপুরে নওগাঁ জজকোর্ট চত্বরে
জেলা

রংপুরে রূপলাল–প্রদীপকে পিটিয়ে হত্যা

জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে নওগাঁয় মানববন্ধন

প্রতিনিধিনওগাঁ

রংপুরের তারাগঞ্জে ৯ আগস্ট চোর সন্দেহে রূপলাল দাস (৪০) ও প্রদীপ লালকে (৩৫) পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে নওগাঁয় মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে নওগাঁ জজকোর্ট চত্বরে নওগাঁ জেলা অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্মের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা এ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। তাঁরা বলেন, রংপুরের তারাগঞ্জ সায়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বটতলা এলাকায় ভ্যানচোর সন্দেহে রবিদাস সম্প্রদায়ের রূপলাল ও প্রদীপকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেও তাঁদের বাঁচাতে পারেনি। এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিও দেখে অনেকে চিহ্নিত হলেও দুই সপ্তাহ পরও পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করছে না।

মানববন্ধন শেষে জেলা অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্মের প্রতিনিধিদল এ হত্যাকাণ্ডের বিচার ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে নওগাঁ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে।

নওগাঁ জেলার দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে কাজ করা সংগঠন নওগাঁ জেলা অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্মের সভাপতি আজাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ সুধীর তীর্কী, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের নওগাঁ জেলা কমিটির সভাপতি আমিন কুজুর, নওগাঁ থেকে প্রকাশিত দৈনিক প্রথম সংবাদের সম্পাদক আজাদ হোসেন মুরাদ, আদিবাসী উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্য দীপঙ্কর লাখড়া, আদিবাসী নেত্রী নিতি মুন্ডা প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ৯ আগস্ট রাত নয়টার দিকে রংপুরের তারাগঞ্জের সায়ার ইউনিয়নের বটতলা বুড়িরহাট এলাকায় গণপিটুনিতে নিহত হন উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের ঘনিরামপুর গ্রামের রূপলাল দাস ও মিঠাপুকুরের ছড়ান বালুয়া গ্রামের প্রদীপ লাল। সম্পর্কে তাঁরা আত্মীয়। রূপলাল স্থানীয় বাজারে জুতা সেলাই করতেন আর প্রদীপ ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

