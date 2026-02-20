ফরিদপুরে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন

ফরিদপুরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একটি কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন যুবলীগ ও বর্তমানে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা। আজ শুক্রবার সকাল সাতটার দিকে শহরের চকবাজার মোড়সংলগ্ন থানা রোডে পৌর মার্কেট ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত কার্যালয়ে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাশাপাশি থাকা তিনটি স্ট্যান্ডের মাঝের দুটিতে জাতীয় ও দলীয় পতাকা টাঙানো হয়। এ সময় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর শহর যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিবুর রহমান, ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের সাবেক ভিপি কাওসার আকন্দ, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফাহিম আহমদ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি দেবাশীষ নয়নসহ অন্যরা।
দেবাশীষ নয়ন বলেন, যুবলীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মজিবর রহমান (নিক্সন চৌধুরী) নির্দেশ এবং আসিবুর রহমান ও কাওসারের নেতৃত্বে দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে থানা রোডের কার্যালয়টি আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ২০২২ সালে শহরের আলীপুর মহল্লায় হাসিবুল হাসান সড়কে জেলা আওয়ামী লীগের নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। এরপর থানা রোডের কার্যালয়টি শহর আওয়ামী লীগের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।
তবে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকার পতনের সময় হাসিবুল হাসান সড়কে অবস্থিত জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়টি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে ওই স্থানে সরকারি উদ্যোগে ‘জুলাই স্মৃতি স্মারক’ স্থাপন করা হয়েছে।