বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হামলা, চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি থানা এলাকা থেকে প্রদীপ কুমার চৌধুরী (৫৭) নামের আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার প্রদীপ কুমার সাতকানিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। গতকাল মঙ্গলবার নগরের রহমতগঞ্জ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ বলছে, প্রদীপ কুমার চট্টগ্রামের নিউমার্কেট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের ওপর হামলায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ওই ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় তাঁর নামে মামলা রয়েছে।
গ্রেপ্তার প্রদীপ কুমার চৌধুরী সাতকানিয়ার চরতী ইউনিয়নের দুরদুরী এলাকার মৃত সুকেন্দু বিকাশ চৌধুরীর ছেলে। তিনি বর্তমানে নগরের পূর্ব নাসিরাবাদ এলাকায় বসবাস করেন। তিনি সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, প্রদীপ কুমার ২০২৪ সালে নিউমার্কেট–তামাকুমন্ডী লেন সড়কে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র–জনতার ওপর হামলায় অংশ নেন। গত বছরের নভেম্বরে থানায় এ নিয়ে মামলা হয়।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম বলেন, রহমতগঞ্জ এলাকা থেকে প্রদীপ কুমার চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে তিন থেকে চারটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।