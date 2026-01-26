নোয়াখালীতে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, আটক ১

নোয়াখালীতে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তৃতীয় শ্রেণির এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার জেলার সদর উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। পরে এ ঘটনায় অভিযুক্ত এক যুবককে আজ সোমবার সকালে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
আটক ওই যুবকের নাম মো. সুজন (২৭)। তিনি দুই সন্তানের বাবা। শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর সকালে অভিযুক্ত সুজনকে স্কুলের একটি কক্ষে আটকে রেখেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে যায়।
সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রথম আলোকে বলেন, আজ সকালে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীর অভিভাবক তাঁকে ফোন করেন। ওই অভিভাবক তাঁকে ধর্ষণের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। গতকাল বিকেলে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটে।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরও বলেন, অভিযুক্ত সুজন এর আগেও একাধিক স্কুলছাত্রীকে নানা ভাবে উত্ত্যক্ত করতেন।
ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীর বাবা প্রথম আলোকে বলেন, বিকেলে স্কুল ছুটির পর মেয়েকে বাড়ি ফিরতে না দেখে তিনি স্কুলের দিকে এগিয়ে যান। একপর্যায়ে তিনি দেখেন স্কুলে যাওয়ার পথের একটি বাড়ির সামনে লোকজনের জটলা। তখন সেখানে গিয়ে তিনি বিষয়টি জানতে পারেন।
সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রথম আলোকে বলেন, স্কুলছাত্রী বক্তব্য অনুযায়ী সে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। অভিযুক্ত সুজনকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনি মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছাত্রীর ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।