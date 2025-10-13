যশোরে মন্দির থেকে স্বর্ণালংকার, শালগ্রাম শিলা চুরি

যশোরের কেশবপুর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা সর্বজনীন দেবালয় ট্রাস্ট মন্দিরে গতকাল রোববার রাতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সেখান থেকে স্বর্ণালংকার, শালগ্রাম শিলাসহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়েছে।
মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার ঘোষ বলেন, গতকাল রাতের আঁধারে এক বা একাধিক ব্যক্তি কালীমন্দির, জগন্নাথমন্দির ও শিবমন্দিরের তালা ভেঙে চুরি করে। মন্দিরের বিভিন্ন বিগ্রহের স্বর্ণালংকার, শালগ্রাম শিলাসহ (যা কষ্টিপাথরের তৈরি) মন্দিরের পূজার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে তারা। এগুলোর আনুমানিক মূল্য ১২ লাখ টাকা। এ ঘটনায় মন্দির কমিটি থানায় অভিযোগ করবে বলে তিনি জানান।
কেশবপুর থানার পরিদর্শক তদন্ত শরিফুল ইসলাম সকালে প্রথম আলোকে বলেন, চুরির ঘটনায় থানায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি। তবে তাঁরা চুরির ঘটনা সম্পর্কে জেনেছেন।