প্রীতিভোজে দাঁড়িপাল্লায় ভোট চাওয়ার ভিডিও ভাইরাল, জামায়াত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীকে শোকজ

চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আজ বুধবার সকালে এ শোকজ দেন আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান রূপণ কুমার দাশ।
২ জানুয়ারি লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি প্রীতিভোজে অংশ নিয়েছিলেন শাহজাহান চৌধুরী। এ প্রীতিভোজে তাঁর উপস্থিতিতে দাঁড়িপাল্লায় ভোট চান ওই ইউনিয়নের জামায়াতের আমির মো. জসিম উদ্দিন। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এ বিষয়ে বিচারিক কমিটিতে অভিযোগ দেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আসহাব উদ্দিন চৌধুরী। পরে এ ঘটনায় শাহজাহান চৌধুরী ও জসিম উদ্দিনকে শোকজ করা হয়।
নোটিশে শাহজাহান চৌধুরীকে আগামী সোমবার বেলা ১১টায় নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যানের অস্থায়ী কার্যালয়ে হাজির হয়ে এ বিষয়ে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘প্রতীক বরাদ্দের আগেই নির্বাচনী প্রচারণা আচরণবিধির লঙ্ঘন। এ কারণে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।’
জানতে চাইলে বড়হাতিয়া ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মো. জসিম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘দাঁড়িপাল্লায় ভোট চেয়েছি এটা সত্য। এটা যে আচরণবিধির লঙ্ঘন সেটা মাথায় ছিল না। ভবিষ্যতে সতর্ক থাকব। নোটিশের বিষয়টি জেনেছি। আমাদের জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে এটির জবাব দেব।’