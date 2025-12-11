জামালপুরে সরিষাবাড়ীতে গৃহবধূর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় ঘটনাস্থলে ভিড় করেন স্থানীয় লোকজন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার শিমলা বাজার এলাকায়
জামালপুরে সরিষাবাড়ীতে গৃহবধূর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় ঘটনাস্থলে ভিড় করেন স্থানীয় লোকজন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার শিমলা বাজার এলাকায়
জেলা

জামালপুরে র‍্যাব সদস্যের স্ত্রীর লাশ উদ্ধার, ধারণা—চোরকে চিনতে পারায় হত্যা

প্রতিনিধিজামালপুর

জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার একটি ভাড়া বাসা থেকে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার শিমলা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, গতকাল রাতের কোনো একসময় বাসাটিতে চোর ঢোকে। সম্ভবত চোরকে চিনতে পারায় গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ওই নারীকে হত্যা করা হয়েছে।

নিহত নারীর নাম লিপি খাতুন (৩৫)। তিনি একই উপজেলার শুয়াকৈর এলাকার বাসিন্দা। তিনি র‍্যাব সদস্য মহর উদ্দিনের স্ত্রী। মহর রাজধানীর মোহাম্মদপুরে র‍্যাব-২–এর কার্যালয়ে কর্মরত।

এই দম্পতির দুই ছেলে ও এক মেয়ে। তাঁদের নিয়ে শিমলা বাজার এলাকার ওই বাসায় ভাড়ায় থাকতেন লিপি।

পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে ১১ বছর বয়সী মেয়েকে নিয়ে বাসাটির একটি কক্ষে ঘুমিয়ে পড়েন লিপি। ঘরের গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে চোরের দল। আজ সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সরিষাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাচ্চু মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে গেছে চোর। চোর শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। গৃহবধূর লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

আরও পড়ুন