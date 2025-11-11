সাবেক প্রতিমন্ত্রীসহ ২৩ জনের নামে মামলা

খাগড়াছড়িতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ব্যানারে ঝটিকা মিছিল করার ঘটনায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরাসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে পুলিশ বাদী হয়ে এ মামলা করেছে।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, নিষিদ্ধ সংগঠনের কিছু ব্যক্তি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত এবং তাঁরা সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন। এ ছাড়া আসামিরা এসব কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন, সহায়তা ও প্ররোচনা দিচ্ছেন বলেও এজাহারে বলা হয়েছে।
অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক পৌর মেয়র রফিকুল আলম, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অংসুইপ্রু চৌধুরী। মামলায় ২৩ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় ১৫ থেকে ২০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল বলেন, পুলিশ বাদী হয়ে খাগড়াছড়ি সদর থানায় মামলাটি করেছে।
নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম স্থগিত থাকা আওয়ামী লীগের ব্যানারে খাগড়াছড়ি সদরের বটতলী উচ্চবিদ্যালয় এলাকায় গতকাল সোমবার সকালে একটি ঝটিকা মিছিল হয়। সেখানে ৪০ থেকে ৫০ জন অংশ নেন, যাঁদের অধিকাংশের মুখে মাস্ক ও মাথায় হেলমেট ছিল।