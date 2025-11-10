মানিকগঞ্জে রাতে স্কুলবাসে দুর্বৃত্তদের আগুন

মানিকগঞ্জে গতকাল রোববার রাতে একটি স্কুলবাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। তবে এর আগেই বাসটির বেশির ভাগ অংশ পুড়ে যায়।
গতকাল রাত আটটার দিকে শিবালয় উপজেলার উথলী মোড়ে একটি ফিলিং স্টেশনে রাখা বাসটিতে আগুন দেওয়া হয়।
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিবালয় থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জেলা সদরে গিলন্ড এলাকায় মুন্নু সিটিতে অবস্থিত মুন্নু ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের পরিবহনের জন্য বেশ কয়েকটি বাস আছে। প্রতিদিন সকালে বাসগুলো দিয়ে শিবালয়ের উথলী ও আশপাশ থেকে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আনা-নেওয়া করা হয়।
গতকাল বিকেলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় নামিয়ে দিয়ে বাসটি উথলী এলাকায় সারমানো সিএনজি অ্যান্ড ফিলিং স্টেশনের পাশে পার্কিং করে রাখা হয়। রাত আটটার দিকে একটি বাসে কয়েকজন দুর্বৃত্ত আগুন দেয়। বাসে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয় লোকজন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে খবর দেন।
এরপর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এর মধ্যে আগুনে বাসের অধিকাংশ পুড়ে যায়। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
এ বিষয়ে মুন্নু ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল (অব.) জহিরুল ইসলাম বলেন, বাসটি তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নয়। ভাড়া নেওয়া বাসটিতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আনা-নেওয়া করা হতো।
শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমান উল্লাহ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আশপাশের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার (সিসিটিভি) ভিডিও চিত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখা হচ্ছে। কে বা কারা এ অগ্নিসংযোগের সঙ্গে জড়িত, এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।