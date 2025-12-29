মাদারীপুর-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী জাহান্দার আলী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় তাঁর সমর্থক ও কর্মীরা সেখানে ভিড় করেন। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে
মাদারীপুর-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী জাহান্দার আলী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় তাঁর সমর্থক ও কর্মীরা সেখানে ভিড় করেন। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে
জেলা

মাদারীপুর–২ আসনে বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচারণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

প্রতিনিধিমাদারীপুর

মাদারীপুর-২ (সদরের একাংশ ও রাজৈর) আসনে বিএনপি প্রার্থী জাহান্দার আলী নির্বাচনী নিয়ম লঙ্ঘন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর আলমের কাছে তিনি মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালার ৯(ঘ) ধারা অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল, শোডাউন করা যাবে না। রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সেখানে পাঁচজনের বেশি মানুষ থাকতে পারবেন না।

মাদারীপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ও বিএনপি প্রার্থী জাহান্দার আলী জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র দাখিলের পরে দুপুর ১২টার দিকে তাঁর বহর নিয়ে রাজৈর উপজেলায় সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে যান। সেখানেও তাঁর বিরুদ্ধে আচারণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

আজ সোমবার সরেজমিন দেখা যায়, বেলা ১১টার দিকে অন্তত ১০টি গাড়ি ও একাধিক মোটরসাইকেল নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আসেন জাহান্দার আলী। প্রার্থীর আগমন উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আগে থেকে প্রায় দুই শতাধিক কর্মী–সমর্থক অবস্থান করছিলেন। প্রার্থী তাঁর বহর নিয়ে জেলা প্রশাসকের কক্ষে প্রবেশ করতে গেলে প্রশাসন থেকে বিধিনিষেধ দেওয়া হয়। পরে অন্তত ৩০–৩৫ জনের একটি দল নিয়ে তিনি জেলা প্রশাসকের কক্ষে প্রবেশ করেন। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার সঙ্গে ছবি তোলার সময় প্রার্থীর সঙ্গে আরও আটজন ছিলেন। মনোনয়নপত্র দাখিল শেষ করে রিটার্নিং কর্মকর্তার কক্ষ থেকে তিনি বের হলে নেতা–কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। পরে তিনি নেতা–কর্মী ও গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর গাড়িবহর নিয়ে রাজৈর উপজেলার উদ্দেশে রওনা হন।

জাহান্দার আলী প্রথম আলোকে বলেন, আচারণবিধি মেনেই মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়েছে। কিছু সাধারণ মানুষ ভালোবাসা থেকে ভিড় করেছেন। গাড়িবহরের বিষয় উল্লেখ করা হলে তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে বলেন, আসন্ন নির্বাচন ঘিরে সাধারণ মানুষ উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত। নির্বাচিত হলে নতুন মাদারীপুর গড়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ফরিদ আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল, শোডাউন করা যাবে না। যদি কোনো প্রার্থী এমনটা করে থাকেন, তবে তা সম্পূর্ণ আচারণবিধি লঙ্ঘনের মধ্যে পড়বে। তবে মাদারীপুরে কেউ আচারণবিধি লঙ্ঘন করেছেন কি না, সেই বিষয় আমরা কোনো অভিযোগ পাইনি।’

মাদারীপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আচারণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি আমাদের নজরেও এসেছে। প্রার্থীদের প্রথমবারের মতো সতর্ক করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রার্থীকে বারবার বলা হয়েছে, সর্বোচ্চ পাঁচজন নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে আসবেন। বেশির ভাগ প্রার্থীই আমার কথা শুনেছেন। দু–একজন শোনেননি। এর পর থেকে কোনো প্রার্থী যদি আচারণবিধি লঙ্ঘন করেন, তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ সোমবার। মনোনয়নপত্র বাছাই চলবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে পরদিন ২১ জানুয়ারি। ২২ জানুয়ারি প্রচারণা শুরু করতে পারবেন প্রার্থীরা। চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত।

আরও পড়ুন