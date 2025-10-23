চুয়েটে গোসলের ভিডিও ধারণের অভিযোগে এক ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) এক ছাত্রের বিরুদ্ধে গোসলরত অবস্থায় আরেক ছাত্রের ভিডিও ধারণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
আজ বৃহস্পতিবার চুয়েটের ছাত্রকল্যাণ অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মাহবুবুল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মুক্তিযোদ্ধা হলে এক শিক্ষার্থীর আপত্তিকর ব্যক্তিগত ভিডিও ধারণের অভিযোগে ওই শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে কেন তাঁকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না, তা আগামী ৯ নভেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ১৪ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধা হলের পঞ্চম তলার গোসলখানায় এক শিক্ষার্থী গোসল করছিলেন। সে সময় পাশের গোসলখানায় থাকা আরেক শিক্ষার্থী তাঁর ভিডিও ধারণ করেন। ঘটনাটি টের পেয়ে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী হাতেনাতে অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন এবং হলের অন্য শিক্ষার্থীদের জানান। পরে তাঁকে হল প্রাধ্যক্ষের কাছে সোপর্দ করা হয়।
ঘটনার ৯ দিন পরও প্রশাসন ব্যবস্থা না নেওয়ায় বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন। তাঁরা অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার ও তাঁর বিরুদ্ধে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করার দাবি জানান।
চুয়েটের ছাত্রকল্যাণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আবু মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ‘হল প্রাধ্যক্ষ ও ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে তাঁকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। তদন্ত শেষ হলে এবং কারণ দর্শানোর জবাবের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’