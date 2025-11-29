বিএনপির দুই মনোনয়নপ্রত্যাশীর সমর্থকদের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি, ১৪৪ ধারা জারি

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় বিএনপির দুই পক্ষ একই সময় ও একই স্থানে সমাবেশ ডাকার ঘোষণা দেওয়ায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাসেল ইকবাল এ বিষয়ে নির্দেশনা দেন। পরে ‘ইউএনও আলফাডাঙ্গা’ নামে উপজেলা প্রশাসনের দাপ্তরিক ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আদেশটি প্রচার করা হয়।
এ বিষয়ে রাসেল ইকবাল প্রথম আলোকে বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
বিএনপির দলীয় সূত্র জানায়, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন এবং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আলফাডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি শনিবার বেলা ৩টায় আলফাডাঙ্গা পৌর সদরের আসাদুজ্জামান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সমাবেশ করার কর্মসূচি দেয়। এতে প্রধান অতিথি থাকার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহসভাপতি ও ফরিদপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার নাসিরুল ইসলামের।
অন্যদিকে একই দিন, একই সময় এবং একই স্থানে আলফাডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির আরেকটি পক্ষ সমাবেশ আহ্বান করে। এই কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি বাতিলের দাবিতে ও ৭ নভেম্বর বিপ্লবী সংহতি দিবসে বোয়ালমারীতে দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মিনহাজুর রহমানের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে। এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকার কথা রয়েছে ফরিদপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী ও বোয়ালমারী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি শামসুদ্দিন মিয়া ওরফে ঝুনুর।
এই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রাতে ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। এতে বলা হয়েছে, শনিবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে।
খন্দকার নাসিরুল ইসলামের অনুসারী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান খসরু বলেন, ‘এক সপ্তাহ আগে আমরা বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম ঝুনুর (শামসুদ্দিন মিয়া) সমর্থকেরা প্রতিবাদ সমাবেশের জন্য মাইকিং করছেন। দুই পক্ষ সমাবেশ ডাকায় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। কর্মসূচির বিষয়ে জেলা কমিটির সঙ্গে কথা বলে জানাতে পারব।’
শামসুদ্দিন মিয়া-সমর্থিত আলফাডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খোসবুর রহমান খোকন বলেন, উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি বাতিলের দাবিতে ও ৭ নভেম্বরের সহিংসতায় উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মিনহাজুর রহমানের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ ডাকা হয়েছিল। প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
ফরিদপুরের চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে তিনটিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। তবে ফরিদপুর-১ (আলফাডাঙ্গা) আসনে দলটি প্রার্থী ঘোষণা করেনি। এখানে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহসভাপতি খন্দকার নাসিরুল ইসলাম এবং বোয়ালমারী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি শামসুদ্দিন মিয়া বিভিন্ন সময় এলাকায় সভা-সমাবেশ করেছেন। দুই পক্ষের মধ্যে একাধিকবার সহিংস ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে।