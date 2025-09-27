চট্টগ্রামে হাইড্রোলিক পাইপ বিস্ফোরণে ৮ জন দগ্ধ

চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকা এলাকায় একটি ওয়ার্কশপে হাইড্রোলিক পাইপ বিস্ফোরণে আটজন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ শনিবার রাত পৌনে আটটায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বিস্ফোরণে আহত ব্যক্তিরা হলেন মো. আবদুল কাদের (৬০), মো. আবুল কাসেম (৬০), মো. করিম (২৯), আবদুল জলিল (৫৫), আবুল বশর খান (৬৫), জামাল হোসেন (৩৮), মো. রাসেল (২৮) ও মো. বাহার উদ্দিন (৪৫)। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে আবুল বশর খানের শরীরের ৮৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। অন্যদের পুড়েছে ১৫ থেকে ৩৫ শতাংশ।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের সহকারী রেজিস্ট্রার লিটন কুমার পালিত প্রথম আলোকে বলেন, আহত ৮ জনকে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশের শরীরের ১৫ থেকে ৩৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। একজনের শরীরের পুড়ে গেছে ৮৫ শতাংশ। তাঁরা হাসপাতালে ভর্তি আছেন।