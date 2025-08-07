রাজশাহীতে ফুটপাতের স্ল্যাব চুরি, নালায় পড়ে হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন কলেজছাত্র

রাজশাহী কলেজের সামনে নালায় পড়ে আহত হয়েছেন এক শিক্ষার্থী। গত মঙ্গলবার রাতে কলেজের সামনে ফুটপাতের ওপর হাঁটতে গিয়ে তিনি নালায় পড়ে যান। এক মাস ধরে ওই ফুটপাতের স্ল্যাব চুরির ঘটনা ঘটছে।
আহত শিক্ষার্থীর নাম ইয়াসির আরাফাত। তিনি রাজশাহী কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি তিন দিন ধরে রাজশাহী খ্রিষ্টিয়ান মিশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
ইয়াসিরের সহপাঠী আল মাহমুদ বলেন, মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটার দিকে ইয়াসির ফুটপাত দিয়ে বাসায় ফিরছিলেন। তখন তাঁর মুঠোফোন থেকে তাঁর কাছে কল আসে। পরে রাজশাহী কলেজের পাশে জাদুঘর মোড়ে গিয়ে দেখেন, স্থানীয় লোকজন তাঁকে নালা থেকে তুলেছেন। পরে তাঁকে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি বলেন, কলেজের সামনের ফুটপাত থেকে প্রায় এক মাস ধরে স্ল্যাব চুরি হচ্ছে। এখানে চলাফেরা করা ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু কেউ এগুলো ঢাকার ব্যবস্থা নেয়নি।
আহত শিক্ষার্থীর ভাই আফ্রিদি বলেন, রাজশাহী মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা না পাওয়ায় তাঁকে মিশন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তাঁর খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এ জন্য অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে।
মিশন হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মকর্তা নাজমুস সাকিব বলেন, ইয়াসির বুকে ব্যথা পেয়েছেন। এখনো ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট আছে। এ জন্য অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। তাঁর দুটি এক্স–রে করা হয়েছে। শরীরে কোনো কিছু ভেঙে যায়নি, রক্তজমাটও বাঁধেনি। একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাঁকে চিকিৎসা দিচ্ছেন। সার্বিকভাবে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক ভালো।
রাজশাহী কলেজের সামনে ব্যস্ততম সড়কের ফুটপাত দিয়ে চলাফেরা করা পথচারীদের বেশির ভাগই শিক্ষার্থী। ফুটপাতের ওপর থাকা লোহার ফ্রেমযুক্ত এসব স্ল্যাব এক মাস ধরে চুরি হচ্ছে। কলেজের সামনে থেকে জাদুঘর মোড় পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মিটারের সড়কের দুই পাশে থাকা ফুটপাত থেকে অন্তত ২০টি স্ল্যাব চুরি হয়েছে। গত ১০ দিনে এ ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে গিয়ে অন্তত চারজনকে নালায় পড়ে যেতে দেখেছেন স্থানীয় লোকজন।
এর আগে গত বছর ৫ আগস্টের পর থেকে শহরের বিভিন্ন রাস্তা থেকে স্ল্যাব, সড়ক বিভাজকের ওপরে থাকা লোহার ফ্রেম চুরি হয়েছে। তবে সেই রাস্তাগুলো একটু নিরিবিলি। এ ব্যাপারে সিটি করপোরেশন দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে ক্ষোভ স্থানীয় লোকজনের।
কলেজের সামনে গিয়ে দেখা যায়, সড়কের দুই পাশে নালার ওপর নির্মিত ফুটপাতের ওপরে থাকা কংক্রিট ও লোহামিশ্রিত স্ল্যাবের অধিকাংশ নেই। এ অরক্ষিত ফুটপাতের ওপর দিয়েই হেঁটে চলেছেন পথচারীরা। তাঁদের বেশির ভাগই রাজশাহী কলেজের শিক্ষার্থী।
কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, তাঁরা এই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত চলাচল করেন। একটু অসতর্ক হলেই নালায় পড়ে যেতে হবে। ইদানীং দেশের বিভিন্ন জায়গায় নালায় পড়ে অনেকেই মারা যাচ্ছেন। এখানেও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
রাজশাহী কলেজের ফটকের দায়িত্বরত মো. রাসেলের ছেলে জুনায়েদ এই সড়ক দিয়ে চলতে গিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। রাসেল প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর ছেলে দশম শ্রেণিতে পড়ে। পাশাপাশি একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। কাজ শেষে ১০ দিন আগে রাতে হেঁটে বাসায় ফেরার পথে নালায় পড়ে যায়। এতে কুনই ও হাঁটুতে বড় ধরনের আঘাত পেয়েছে। কয়েক দিন অসুস্থ ছিল। তিনি বলেন, ছেলে আহত হওয়ার পর তিনি রাতের বিভিন্ন সময় চোর ধরার জন্য পাহারা দিচ্ছেন। তারপরও চোর ধরতে পারছেন না।
রাজশাহী কলেজ অধ্যক্ষ জহুর আলী বলেন, কারা চুরি করছেন, এটা অনুসন্ধান করা দরকার। সিটি করপোরেশন এ ব্যাপারে যেন ব্যবস্থা নেয়। এ বিষয়ে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আহমদ আল মঈনকে ফোন করলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে তিনি গত ৩১ জুলাই প্রথম আলোকে বলেছিলেন, এ ঘটনায় তাঁরা থানায় একটি জিডি করেছেন।