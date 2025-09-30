জেমস
প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় মেহেরপুরে জেমসের কনসার্ট স্থগিত

প্রতিনিধিমেহেরপুর

জেলা প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় মেহেরপুরে জেমসের কনসার্ট স্থগিত করা হয়েছে। আগামী ১০ অক্টোবর কনসার্ট হওয়ার কথা থাকলেও কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে আয়োজনের কার্যক্রম বন্ধ করেছে আয়োজক সূর্য ক্লাব।

আয়োজক কমিটি জানায়, দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড সংগীতশিল্পী জেমস ও তাঁর দল নগর বাউলের কনসার্টের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে। এ জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে অনুমতি চেয়ে লিখিত আবেদন করা হয়। তবে ২৮ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসনের কোর কমিটি আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে উল্লেখ করে কনসার্টের অনুমতি দেয়নি। আপাতত কনসার্টটি স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

আয়োজক কমিটির সভাপতি নাহিদ মাহমুদ জানান, আগামী ১০ অক্টোবর কনসার্টের পরিকল্পনা ছিল। আশপাশের জেলা থেকেও দর্শকসমাগম হতো। কোলাহল ও জনসমাগমের বিষয়টি বিবেচনা করে জেলা প্রশাসন অনুমতি দেয়নি।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম বলেন, কনসার্টের খবর ছড়িয়ে পড়ায় যুবকদের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। অনুমতি না পাওয়ায় সবাই হতাশ হয়েছেন। জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দর্শকদের শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করতে পারত বলে তিনি মনে করেন।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল ছালাম জানান, কোর কমিটির সিদ্ধান্তে কনসার্টের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ব্যাপক জনসমাগম হলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে, এই বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

