ভূমিকম্পে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের পলেস্তারা খসে পড়েছে। আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শহীদ আবদুস সালাম হলের চতুর্থ তলায়
ভূমিকম্পে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের পলেস্তারা খসে পড়েছে। আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শহীদ আবদুস সালাম হলের চতুর্থ তলায়
জেলা

নোয়াখালী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকম্পে খসে পড়ল ছাত্র হলের পলেস্তারা, সিঁড়িতে ফাটল

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

ভূমিকম্পে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের পলেস্তারা খসে পড়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তবে এ ঘটনায় কেউ আহত হননি।

আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাশহীদ আবদুস সালাম হলে এ ঘটনা ঘটে। এতে পলেস্তারা খসে পড়ার পাশাপাশি ভবনের সিঁড়িতেও ফাটল দেখা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ভাষাশহীদ আবদুস সালাম হলটি ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ। চারতলা ভবনের চতুর্থ তলার বি–ব্লকের পশ্চিম পাশে শৌচাগারে যাতায়াতের দরজার ওপরের অংশের পলেস্তারা খসে পড়েছে। একই তলার পাশের সিঁড়িতেও ফাটল দেখা দিয়েছে। যদিও এ অংশ আগে থেকেই অল্প ফাটল ছিল। তবে এখন তা দৃশ্যমান আকার ধারণ করেছে।

জানতে চাইলে হলের প্রাধ্যক্ষ মো. ফরিদ দেওয়ান প্রথম আলোকে বলেন, ভূমিকম্পে কেউ হতাহত হয়নি। ফাটল ও পলেস্তারা খসে পড়ার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়েছে।

জানতে চাইলে হলের আবাসিক শিক্ষার্থী আবদুল হাই প্রথম আলোকে বলেন, ভূমিকম্পের সময় তিনি পড়ার টেবিলে ছিলেন। হঠাৎ দেখেন, সবকিছু দুলছে। তখন সহপাঠীকে বলছিলেন রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। এরই মধ্যে কম্পন থেমে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী মো. জামাল উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, তিনি ঢাকায় রয়েছেন। প্রাধ্যক্ষ তাঁকে খসে পড়া অংশের ছবি পাঠিয়েছেন। এটি বড় কোনো সমস্যা নয়। এরপরও এক প্রকৌশলীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি সরেজমিনে দেখে প্রতিবেদন দেবেন।

Also read:‘ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি’
আরও পড়ুন