বাংলাদেশ–ভারত সীমান্ত
চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্তের ওপারে বিএসএফের হাতে আটকের পর বাংলাদেশির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার জহুরপুরটেক সীমান্তের ওপারে বিএসএফের হাতে আটক রবিউল ইসলাম মারা গেছেন। গতকাল রোববার তাঁকে আটক করা হয়। নিহত রবিউল ইসলাম সদর উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের সাতরশিয়া গ্রামের এজাবুর রহমানের ছেলে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে কর্মরত ৫৩ বিজিবির অধিনায়ক কাজী মুস্তাফিজুর রহমান আজ সোমবার দুপুরে প্রথম আলোকে জানান, ভারতে রবিউল ইসলামের ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া চলছে। প্রক্রিয়া শেষ হলে তাঁর লাশ ফেরত দেওয়া হবে। তবে লাশ ফেরতের নির্দিষ্ট সময় জানানো হয়নি।

বিজিবি সূত্র জানায়, রবিউল ইসলাম মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিলেন। শনিবার রাতে তিনি চোরাচালানের উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান। রোববার ভোরে নদী থেকে খালি গা অবস্থায় তাঁকে বিএসএফ আটক করে এবং পরে বিএসএফের একটি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হঠাৎ খিঁচুনি দিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

৫৩ বিজিবির অধিনায়ক কাজী মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, রোববার রাতে বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে একটি পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে বিএসএফের সদস্যরা জানান, অসুস্থ হয়ে রবিউল ইসলাম মারা গেছেন। রবিউল ইসলাম মৃগীরোগী ছিলেন, এ তথ্য তাঁর পরিবারও বিজিবিকে জানিয়েছে।

