কুমিল্লায় ঋণের টাকা দিতে পারেননি, বৃদ্ধকে খুঁটিতে বেঁধে নির্যাতন

কুমিল্লার চান্দিনায় ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় আলী আকবর (৭০) নামের এক বৃদ্ধকে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বোরহান উদ্দিন নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল সোমবার সকালে চান্দিনা উপজেলার রসুলপুর গ্রামে এই নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এদিন সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত প্রায় আড়াই ঘণ্টা বৃদ্ধকে একটি বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য। পরে গতকাল বিকেলে ওই বৃদ্ধকে নির্যাতনের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রসুলপুর গ্রামের আবুল কালাম ও তাঁর ছেলে বোরহান উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে সুদের ব্যবসা করে আসছেন। আকবর তাঁর ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে বোরহানের কাছ থেকে দুই বছর আগে ৭০ হাজার টাকা ঋণ নেন। বোরহান সুদসহ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন। টাকা পরিশোধ করতে না পারায় গতকাল সকালে আকবরকে ধরে নিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে রেখে নির্যাতন করা হয়। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন।
আলী আকবরের ছেলে ইব্রাহীম খলিলের ভাষ্য, তাঁর বাবা টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য কিছুদিন সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু বোরহান সেই সময় না দিয়ে তাঁর বাবার ওপর অমানবিক নির্যাতন করেছেন। কার কাছে এই ঘটনার বিচার চাইব—সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি।
নির্যাতনের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে গতকাল রাত ১০টার দিকে রসুলপুর এলাকা থেকে বোরহানকে আটক করে চান্দিনা থানার পুলিশ।
চান্দিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাবেদ উল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বোরহান একাই ওই বৃদ্ধকে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করেছেন। তবে এখন পর্যন্ত ওই বৃদ্ধ বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা থানায় লিখিত অভিযোগ করেননি।