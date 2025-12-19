ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার হাজং সম্প্রদায়ের নবান্ন উৎসব ‘দেউলী উৎসব’– এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স। শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের দুধকুড়া গ্রামে
জেলা

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন স্থানে হামলা নির্বাচন বানচালের মাস্টারপ্ল্যানের অংশ: এমরান সালেহ

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

নির্বাচন বানচালের মাস্টারপ্ল্যানের অংশ হিসেবে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ (প্রিন্স)। তিনি বলেন, ওসমান হাদির মৃত্যুর সংবাদের পর বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকায় প্রথম আলো, ডেইলি স্টার পত্রিকার কার্যালয়, ছায়ানট ভবন, সাংবাদিক নূরুল কবীর এবং বিভিন্ন স্থানে সহিংস হামলা নির্বাচন বানচালসহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাস্টারপ্ল্যানের প্রজেক্ট। এই সুযোগে তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করাও এ প্রজেক্টের উদ্দেশ্য।

আজ শুক্রবার দুপুরে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের দুধকুড়া গ্রামে হাজং সম্প্রদায়ের নবান্ন উৎসব ‘দেউলী উৎসব’-এর উদ্বোধনের সময় এসব কথা বলেন বিএনপির এই নেতা।

অনুষ্ঠানে সৈয়দ এমরান সালেহ বলেন, পতনের পর পালিয়ে যাওয়া ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠী ও দেশে উত্থান হওয়া উগ্রবাদী গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। তারা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমে আক্রমণ চালিয়ে বহির্বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ উগ্রবাদীদের কবলে চলে গেছে। দেশবাসীকে বোঝাতে চায়, দেশে নির্বাচনের কোনো পরিবেশ নেই।

সৈয়দ এমরান সালেহর ভাষ্য, ‘শুধু মিডিয়া হাউস নয়, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, মাজার, সাংস্কৃতিক উৎসবে বাধা প্রদান করে তারা উদারনৈতিক রাষ্ট্রীয় চরিত্রকে পাল্টে দিতে চায়; যেমনটি আওয়ামী লীগ জোর করে ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে দেশের মালিকানা জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল এবং দেশের গণতান্ত্রিক ও মানবিক চরিত্র গুম করেছিল।’

অন্তর্বর্তী সরকারের ‘নির্লিপ্ততা’ ও ‘উদাসীনতায়’ ক্ষোভ প্রকাশ করে বিএনপির এই যুগ্ম মহাসচিব বলেন, সরকারের নীরবতা, নির্লিপ্ততা ও ভ্রান্ত নীতি আধিপত্যবাদী, ফ্যাসিবাদী ও উগ্রবাদী গোষ্ঠীকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে উৎসাহিত ও সুযোগ করে দিচ্ছে। গতকাল গণমাধ্যমে হামলার সময় পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নীরব ভূমিকা সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সরকার এর দায় এড়াতে পারবে না।

এসব ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরে বিএনপি শহীদ মিনারের সমাবেশে যায়নি উল্লেখ করে সৈয়দ এমরান সালেহ বলেন, ‘ওসমান হাদিকে গুলি করার মতো নৃশংস ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নাই। এ জন্য আমরা তাঁর সংগঠনের সঙ্গে সহমর্মিতা ও সংহতি জানিয়েছি। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে এই ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়ে প্রথমে সুকৌশলে বিএনপির ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা চালানো হয়; ব্যর্থ হয়ে ওসমান হাদির মৃত্যুর পর পরিকল্পিতভাবে সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ করেছে। জনগণকে এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।’

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমির পরিচালক প্রলয় স্নালের সভাপতিত্বে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গবেষক ও লেখক মতি লাল হাজং, হাজং সমিতির সভাপতি পল্টন হাজং, হালুয়াঘাট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সুব্রত রেমা, গ্রাম প্রধান নরেশ চন্দ্র রায়, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।

