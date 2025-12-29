শরিফুল ইসলাম
শরিফুল ইসলাম
জেলা

মনিরামপুরে পিকআপের ধাক্কায় জামায়াত নেতা নিহত

প্রতিনিধিযশোর

যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় পিকআপের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় জামায়াতের এক নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাতে মনিরামপুর সরকারি কলেজের সামনে যশোর-চুকনগর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে মোটরসাইকেলের আরেক আরোহী আহত হয়েছেন।

নিহত ব্যক্তির নাম শরিফুল ইসলাম (৫৫)। তিনি উপজেলার হানুয়ার গ্রামের বাসিন্দা, উপজেলা জামায়াতের কর্মপরিষদের সদস্য ও উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। উপজেলার রাজগঞ্জ বাজারে তাঁর একটি হোমিও চিকিৎসাকেন্দ্র আছে।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে পুলিশ জানায়, গতকাল রাতে উপজেলার জালঝাড়া জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয় থেকে মোটরসাইকেলে বাড়িতে ফিরছিলেন শরিফুল ইসলাম। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মো. কামরুজ্জামান (৪০) নামের এক ব্যক্তি। রাত সাড়ে আটটার দিকে মোটরসাইকেলটি মনিরামপুর সরকারি কলেজের সামনে পৌঁছায়। এ সময় বিপরীত দিক থেকে বেপরোয়া গতির একটি পিকআপ মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা শরিফুল ও কামরুজ্জামান ছিটকে মহাসড়কের ওপর পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে শরিফুলকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আহত হয়ে কামরুজ্জামান সেখানে চিকিৎসাধীন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মেহেদী হাসান বলেন, ‘স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পর আমরা শরিফুল ইসলামকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি।’

দুর্ঘটনার পরপর পিকআপ ভ্যানটির চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে গেছেন বলে জানান মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রজিউল্লাহ খান। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

আরও পড়ুন