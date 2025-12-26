নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার ধর্মগঞ্জে বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চের ধাক্কায় মাটিভর্তি নোঙর করা একটি বাল্কহেড আংশিক ডুবে দুই শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছে। শুক্রবার সকালে
নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার ধর্মগঞ্জে বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চের ধাক্কায় মাটিভর্তি নোঙর করা একটি বাল্কহেড আংশিক ডুবে দুই শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছে। শুক্রবার সকালে
ফতুল্লায় লঞ্চের ধাক্কায় বাল্কহেডের দুই শ্রমিক নিখোঁজ

প্রতিনিধিনারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় যাত্রীবাহী একটি লঞ্চের ধাক্কায় নোঙর করা একটি বাল্কহেড আংশিক ডুবে গেছে। এই ঘটনায় দুই শ্রমিক নিখোঁজ হয়েছেন। শুক্রবার সকালে বুড়িগঙ্গা নদীর ধর্মগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ শ্রমিকদের উদ্ধারে নৌ-পুলিশ উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে।

ফতুল্লার পাগলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক আকিবুল ইসলাম প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানান, শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে মুন্সিগঞ্জ থেকে ঢাকার দিকে যাওয়ার সময় নোঙর করা মাটিভর্তি একটি বাল্কহেডকে ধাক্কা দেয় যাত্রীবাহী লঞ্চ সুন্দরবন-১৬। লঞ্চের ধাক্কায় বাল্কহেডটি অর্ধেক ডুবে যায়। এ সময় বাল্কহেডে থাকা পাঁচ শ্রমিকের মধ্যে দুজন নিখোঁজ হন। দুর্ঘটনার পর খবর পেয়ে নৌ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।

পরিদর্শক আকিবুল ইসলাম আরও জানান, নিখোঁজ দুই শ্রমিককে উদ্ধারে পাগলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস, কোস্টগার্ড, বিআইডব্লিউটিএ সদস্যরা নদীতে তল্লাশি চালাচ্ছেন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন প্রথম আলোকে জানান, শ্রমিকেরা বাল্কহেডের ভেতরে আটকা পড়েছেন। বাল্কহেডটি টেনে ও লোহা কেটে তাঁদের উদ্ধার করতে হবে।

নারায়ণগঞ্জ নৌ পুলিশের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন জানান, বাল্কহেডের পাঁচজন কর্মীর মধ্যে তিনজন তীরে উঠতে পেরেছেন। বাল্কহেডটি তোলার পর নিখোঁজ ব্যক্তিদের অবস্থান বোঝা যাবে, জানা যাবে তাঁদের ভাগ্যে কী ঘটেছে।

