লক্ষ্মীপুর–৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন এ বি এম আশরাফ উদ্দিন
জেলা

লক্ষ্মীপুর–৪

অবশেষে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন আশরাফ উদ্দিন

প্রতিনিধিলক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুর–৪ (রামগতি ও কমলনগর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম আশরাফ উদ্দিন। গতকাল শনিবার বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাঁর হাতে মনোনয়নের চিঠি তুলে দেন। আজ রোববার দুপুরে প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাব উদ্দিন।

এর আগে গত ৩ নভেম্বর রাজধানীতে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭টি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তবে ওই সময় লক্ষ্মীপুর–৪ আসনের প্রার্থী ফাঁকা রাখা হয়। এই আসনে জোটের প্রার্থী দেওয়া হবে বলে গুঞ্জন ছিল। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রবের স্ত্রী তানিয়া রব এ আসনে প্রচারণাও চালিয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত এ বি এম আশরাফ উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

জানতে চাইলে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাব উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘লক্ষ্মীপুর–৪ আসনে দলের সাংগঠনিক শক্তি ও জনগণের প্রত্যাশা বিবেচনা করেই আশরাফ উদ্দিনকে কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তিনি এ এলাকার পরীক্ষিত ও জনপ্রিয় নেতা। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর নেতৃত্বে দল ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করবে।’

মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন এ বি এম আশরাফ উদ্দিনও। জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি দুবার এই এলাকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি। সব সময় মানুষের পাশে থেকেছি এবং আন্তরিকভাবে উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছি। এবারও দল আমাকে মূল্যায়ন করেছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জনগণের সেবা করাই আমার মূল লক্ষ্য। এ কর্মসূচির আলোকে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনা, সুশাসন নিশ্চিত করা ও এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করতে চাই।’

উল্লেখ্য, ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত চারবারের নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর–৪ আসনে বিএনপি ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। ১৯৯১ সালে বিএনপির প্রার্থী আবদুর রব চৌধুরী, ১৯৯৬ সালে বিএনপি জোটের প্রার্থী জেএসডির আ স ম আবদুর রব ও পরবর্তী দুই নির্বাচনে বিএনপির এ বি এম আশরাফ উদ্দিন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এবার এ আসনে বিএনপির জোট থেকে জেএসডির প্রার্থী তানিয়া রবকে মনোনয়ন দেওয়া হবে, এমন আলোচনা করছিলেন কেউ কেউ। তবে বিএনপির সমর্থন না পাওয়ায় জোটের বাইরে জেএসডি থেকেই তানিয়া রব প্রার্থী হচ্ছেন।

