ফরিদপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

ফরিদপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ মোদাররেছ আলী ও সদস্যসচিব এ কে এম কিবরিয়াকে অসাংগঠনিকভাবে বিভিন্ন উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি গঠন করার অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
ওই দুজনের বিরুদ্ধে তিনটি উপজেলা ও তিনটি পৌরসভার কমিটির গঠনে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ আনা হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী সাত দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
গত শুক্রবার ফরিদপুর বিভাগের দল পুনর্গঠন–সংক্রান্ত সাংগঠনিক টিমের সবার স্বাক্ষরিত এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এ কে এম কিবরিয়া।
নোটিশে স্বাক্ষর করেছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও ফরিদপুর বিভাগের সাংগঠনিক টিম প্রধান আসাদুজ্জামান রিপন, সাংগঠনিক সম্পাদক (ফরিদপুর বিভাগ) শামা ওবায়েদ, সহসাংগঠনিক সম্পাদক (ফরিদপুর বিভাগ) খন্দকার মাশুকুর রহমান ও সেলিমুজ্জামান।
নোটিশে বলা হয়েছে, ‘ফরিদপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক টিমের পরামর্শ অমান্য করে বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা ও মধুখালী উপজেলা ও পৌর কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশেষভাবে একটি পক্ষের পক্ষে কমিটি গঠনের অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে।’ জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবকে বলা হয়েছে, এই কমিটি কিসের ভিত্তিতে এবং কোন প্রক্রিয়ায় গঠন করা হয়েছে, তা সাত দিনের মধ্যে তথ্যপ্রমাণসহ লিখিতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।
জেলা বিএনপির সূত্র জানায়, বোয়ালমারী ও মধুখালীর উপজেলা এবং পৌরসভা কমিটি ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। আলফাডাঙ্গায় কর্মী সম্মেলন দুই পক্ষের অবস্থান সঠিকভাবে মেলাতে না পারায় দ্রুত শেষ হয়েছে। এ কারণে এখনো কমিটি ঘোষণা করা হয়নি।
জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এ কে এম কিবরিয়া বলেন, ‘বোয়ালমারী ও মধুখালীর কমিটি দুই মাস আগে ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে কোনো অভিযোগ আসেনি। তাই ফরিদপুর সাংগঠনিক দলের এ কারণ দর্শানোর চিঠির কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তবে নোটিশ পাওয়ায় আমরা সাত দিনের মধ্যে তথ্যপ্রমাণসহ লিখিত জবাব দেব।’