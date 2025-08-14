কুয়াকাটায় এক ইলিশ বিক্রি হলো ৫ হাজার ৬০০ টাকায়

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা পৌর বাজারে ৫ হাজার ৬০০ টাকায় একটি ইলিশ বিক্রি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় ১ কেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের মাছটি বাজারে তোলা হলে ডাকের মাধ্যমে ব্যবসায়ী মো. নাসির উদ্দিন কিনে নেন।
কুয়াকাটা এলাকার জেলে সুনু মাঝি জানান, আজ গঙ্গামতি সৈকতসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের কিছুটা গভীরে তাঁর জালে একটি ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। কুয়াকাটায় ফিরে মাছটি পৌর বাজারে বিক্রির জন্য তিনি নিয়ে যান। মেসার্স রাসেল ফিস নামের একটি মাছের আড়তে মাছটির নিলাম ডাকা হয়।
মাছটির ক্রেতা মো. নাসির উদ্দিন বলেন, বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকায় জেলের খুঁটাজালে এ মাছটি ধরা পড়েছে। এমন বড় ইলিশ খুব কমই ধরা পড়ে। তিনি আরেকটু বেশি দাম পেলে বিক্রি করে দেবেন।
কলাপাড়া উপজেলার জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা প্রথম আলোকে বলেন, গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন ছোট-বড় ইলিশ পাচ্ছেন। ইলিশের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। আশা করছেন, সামনের দিনগুলোতে ইলিশের পরিমাণ আরও বাড়বে।