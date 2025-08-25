রাজশাহীতে হেফাজতে ইসলামের বাধায় হেযবুত তওহীদের সভা হয়নি

রাজশাহীতে হেযবুত তওহীদের একটি মুক্ত আলোচনা সভা হতে দেননি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের নেতা–কর্মীরা। সোমবার বিকেল চারটায় নগরের সিঅ্যান্ডবি মোড়ের একটি রেস্তোরাঁয় এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। তবে হেফাজতের বাধার কারণে শেষ পর্যন্ত সভাটি হয়নি।
এ সভা বন্ধ করার জন্য কয়েক দিন আগে থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখি চলছিল। হেফাজতের নেতারা জেলা প্রশাসক ও রাজশাহী নগর পুলিশের কমিশনারকে স্মারকলিপিও দিয়েছিলেন হেযবুতের সভা বন্ধ করার জন্য। এমন অবস্থায় সভার প্রস্তুতি চলতে থাকলে সোমবার বেলা তিনটা থেকে সিঅ্যান্ডবি এলাকায় অবস্থান নেন হেফাজতের নেতা–কর্মীরা।
হেফাজতের নেতা-কর্মীরা সেখানে হেফাজতে ইসলামের জেলা ও মহানগরের ব্যানারে একটি মানববন্ধনও করেন। ফলে হেযবুত তওহীদের নেতা–কর্মীরা সভা করতে পারেননি। তবে আশপাশে হেযবুত তওহীদের নেতা–কর্মীদের দেখা যায়। একই স্থানে দুই সংগঠনের নেতা–কর্মীদের মুখোমুখি এ অবস্থানের কারণে এলাকায় উত্তেজনাও দেখা দেয়। এ অবস্থায় সতর্ক অবস্থানে ছিল পুলিশ।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে হেফাজতে ইসলামের রাজশাহী জেলার সভাপতি মাওলানা শহীদুল ইসলাম বলেন, ‘হেযবুত তওহীদ ইসলামের নামে তাদের ভ্রান্ত আকিদা প্রচার করছে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো ঠিক না। এ জন্য আমরা তাদের সভা বন্ধ করেছি।’
এদিকে সভা করতে না পেরে হেযবুত তওহীদের রাজশাহী জেলা কার্যালয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন করা হয়। সেখানে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলার সভাপতি আরিফুজ্জামান গালিব। হেযবুত তওহীদকে একটি আইন মান্যকারী অরাজনৈতিক আন্দোলন উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজশাহীতে সুশীল সমাজের ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু শান্তিপূর্ণ এ আয়োজন বন্ধে চিহ্নিত একটি মহল আদাজল খেয়ে নামে। অনুষ্ঠান বানচাল করতে হেফাজত ইসলামের ব্যানারেও নানা অপতৎপরতা দেখা যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা জুমার দিনে পরিকল্পিতভাবে মসজিদে মসজিদে উসকানিমূলক মিথ্যা প্রচারণা চালায়। স্মারকলিপি দিয়ে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এ অবস্থায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে প্রশাসনের অনুরোধে তাঁরা অনুষ্ঠানটি স্থগিত করতে বাধ্য হন।
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম স্বাধীনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে একজন আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে আমার কথা বলার অধিকার, সংগঠন করার অধিকার, আদর্শ প্রচার করার অধিকার, সভা-সমাবেশ করার অধিকার আইনসম্মত। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চরম বৈষম্যের প্রমাণ এবং স্পষ্টত মানবাধিকার লঙ্ঘন। উসকানিদাতাদের সুনির্দিষ্ট নাম, ঠিকানা উল্লেখ করে তথ্যপ্রমাণসহ আমরা মতিহার থানায় একটি জিডি করেছি।’
সংবাদ সম্মেলনে হেযবুত তওহীদের রাজশাহী বিভাগীয় সভাপতি মশিউর রহমান ও সহসভাপতি আশেক মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে নগর পুলিশের মুখপাত্র গাজিউর রহমান বলেন, একই স্থানে দুই সংগঠনের নেতা–কর্মীদের অবস্থানের কারণে উত্তেজনা ছিল। পুলিশও সতর্ক ছিল। তাই কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। হেযবুত তওহীদ তাদের অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে।