জেলা

বিদ্যালয়ের আটটি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে চারটি ফুটবলও চুরি

প্রতিনিধিজয়পুরহাট
জয়পুরহাটের চকরঘুনাথ-বালুদিয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার রাতে দুটি কক্ষের হ্যাজবল কেটে আটটি ফ্যান ও চারটি ফুটবল চুরি হয়েছে
ছবি: সংগৃহীত

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার সোনামুখী ইউনিয়নের চকরঘুনাথ বালুদিয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা বিদ্যালয়ের দুটি কক্ষের তালা কেটে আটটি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য রাখা ফুটবল নিয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের অফিসকক্ষের আলমারির তালা ভেঙে কাগজপত্রও তছনছ করেছে।

সিলিং ফ্যান চুরি হওয়ায় আজ বুধবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা প্রচণ্ড গরমে ভোগান্তিতে পড়েছে। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী জান্নাতুন মাওয়া বলে, ‘আমাদের শ্রেণিকক্ষের চারটি ফ্যান চুরি হয়েছে। গরমের মধ্য ক্লাসে বসে থাকতে গা ঘেমে যাচ্ছে।’

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পবিত্র কুমার প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিদ্যালয়ে নৈশপ্রহরী নেই। আজ সকাল সাড়ে আটটার দিকে বিদ্যালয়ে এসে দেখি, অফিসকক্ষ ও পাশের শ্রেণিকক্ষের দরজার হ্যাজবল কাটা রয়েছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখি, দুটি ঘরের আটটি ফ্যান খুলে নিয়ে গেছে। অফিসকক্ষের ভেতরে রাখা স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলা করার চারটি ফুটবলসহ অন্য জিনিত্রপত্রও চুরি হয়েছে। বিষয়টি থানা–পুলিশকে জানিয়েছি। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিদ্যালয়ে ফ্যান না থাকায় সবার অনেক কষ্ট হচ্ছে।’

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য মিজানুর রহমান বলেন, ‘প্রধান শিক্ষক আমাকে বিদ্যালয়ের চুরির ঘটনাটি জানিয়েছেন।’ তিনিও বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। ইউপি সদস্য জানান, দুটি কক্ষের মোট আটটি ফ্যান ও খেলাধুলার সামগ্রী চুরি হয়েছে। বিদ্যালয়টি নতুন জাতীয়করণ হওয়ায় ওই বিদ্যালয়ে কোনো নৈশপ্রহরী নেই।
এ ঘটনার পর আজ সকালে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরির্দশন করেছে। আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

আরও পড়ুন