‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা, কেন্দ্রীয় বিএনপির নেতা আনোয়ার হোসেনকে বহিষ্কার

নওগাঁ-৬ (রানীনগর ও আত্রাই) আসনে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেনকে (বুলু) দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সোমবার কেন্দ্রীয় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য আনোয়ার হোসেনকে গঠনতন্ত্রের ৫(গ) ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
নওগাঁ–৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী আত্রাই উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ রেজাউল ইসলাম। এখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির। তাঁর প্রতীক মোটরসাইকেল। আনোয়ার হোসেন আলমগীর কবিরের ছোট ভাই। নওগাঁ-৬ আসন থেকে আলমগীর কবির ও আনোয়ার হোসেন বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন।
স্থানীয় বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, আসনটির বিএনপি–সমর্থিত প্রার্থী রেজাউল ইসলামের বিপক্ষে গিয়ে মোটরসাইকেল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলমগীর কবিরের পক্ষে এলাকায় প্রকাশ্যে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন আনোয়ার হোসেন। বিএনপির পদে থাকা সত্ত্বেও দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করায় তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বহিষ্কারাদেশ পাওয়া আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘দল করতে গিয়ে অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছি। ২০০৮ সালে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছি। গত ১৫ বছর দলকে সংগঠিত করে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে গেছি। এখন দল থেকে আমাকে বহিষ্কার করা হলো। আমরা আগে আলমগীর কবিরের নেতৃত্বে বিএনপি করেছি। এখনো তাঁর নেতৃত্বে আমরা মাঠে আছি। বিএনপির সিদ্ধান্ত যে ভুল, এটা ভোটের পর প্রমাণিত হবে।’