চকলেট দেওয়ার লোভ দেখিয়ে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্ত শিক্ষক পলাতক

প্রতিনিধিজামালপুর

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ১০ বছর বয়সী এক শিশুছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ওই ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে ইসলামপুর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন। এতে ওই শিক্ষককে আসামি করা হয়েছে।

আসামি শামীম উল বাশারের (৪০) বাড়ি ইসলামপুর উপজেলার চিনাডুলী ইউনিয়নে। তিনি উপজেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। মামলার পর থেকে তিনি পলাতক।

পুলিশ, এজাহার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে ওই ছাত্রীকে বই ও চকলেট কিনে দেওয়ার কথা বলে ডেকে নেন শামীম উল বাশার। পরে তাঁর বসতবাড়ির কাছে একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে ওই শিশুকে ধর্ষণ করেন। শিশুটি বাড়িতে গিয়ে প্রথমে তাঁর মাকে বিষয়টি জানায়। পরে অন্যদের সহযোগিতায় পরিবারের সদস্যরা থানায় গিয়ে ওই রাতেই মামলা করেন।

মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ওই স্কুলছাত্রীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হবে। আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

