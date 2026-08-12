প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সাবেক সহকারীর বাসায় মিলল সরকারি ত্রাণ

ফেনীর ফুলগাজীতে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) কার্যালয়ের সাবেক এক সহকারীর ভাড়া বাসা থেকে সরকারি ত্রাণের মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে উপজেলার দক্ষিণ শ্রীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মাল উদ্ধার করা হয়।
অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আবদুল বাকের (৪৫)। তিনি ২০২৫ সালের ১০ জুলাই ফুলগাজী উপজেলায় যোগদান করেন। চলতি বছরের ২২ জুলাই তিনি ফুলগাজী থেকে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বদলি হন। বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় কর্মরত। আবদুল বাকের নোয়াখালীর সদর উপজেলার নোয়ান্নই ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর গ্রামের আমিন উল্লাহর ছেলে।
উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফুলগাজী বাজার যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের পূর্ব-দক্ষিণ পাশে আবদুল কাদেরের ভাড়া বাসার নিচতলায় পিআইও কার্যালয়ের সহকারী আবদুল বাকের বসবাস করেন। ফুলগাজী থেকে সন্দীপ উপজেলায় বদলি হওয়ার পরও তিনি ফুলগাজীর ভাড়া বাসাটি পরিবর্তন করেননি। সন্তানদের পড়ালেখার সুবিধার্থে তিনি স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে ফুলগাজীতে থাকছেন। সাপ্তাহিক সরকারি ছুটিতে তিনি নিয়মিত বাসায় আসেন।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জানতে পারেন, পিআইও কার্যালয়ের সাবেক সহকারী আবদুল বাকেরের ভাড়া বাসায় সরকারি ত্রাণের চালসহ বিভিন্ন জিনিস মজুত রয়েছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার মধ্যরাতে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে আবদুল বাকেরের ঘরের বিভিন্ন স্থান থেকে ত্রাণের ৩০০ কেজি চাল, ৩২ লিটার সয়াবিন তেল, ৩০ কেজি লবণ, ৩০ কেজি চিনি, ৩৩ কেজি মসুর ডাল, ২০০ গ্রাম ওজনের ৩০ প্যাকেট হলুদের গুঁড়া, ১০০ গ্রাম ওজনের ৩২ প্যাকেট মরিচের গুঁড়া এবং ১০০ গ্রাম ওজনের ৩১ প্যাকেট ধনিয়ার গুঁড়া উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধার হওয়া ত্রাণের প্যাকেটের গায়ে ‘২০২৪-২৫ অর্থবছর’ লেখা রয়েছে। বিগত ২০২৪ সালে ফুলগাজীতে ভয়াবহ বন্যা–পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য এসব ত্রাণ বরাদ্দ করা হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।
অভিযানে ফুলগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ কাউছার হামিদ, ফুলগাজী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মজিবুর রহমানসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম রসুল মজুমদার, যুবদলের সদস্যসচিব নূরুল হুদাসহ বিএনপি ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
ফুলগাজী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা রাজীব আহমেদ জানান, সরকারি ত্রাণের মালামাল বাকেরের ঘর থেকে উদ্ধারের ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে ফুলগাজী থানায় মামলা দায়ের করবেন। একই সঙ্গে অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াও শুরু হচ্ছে।
অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে অভিযুক্ত আবদুল বাকেরের মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ফলে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।
ফুলগাজী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন মিয়া বলেন, উদ্ধার হওয়া ত্রাণের সরকারি মালামাল থানা হেফাজতে রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা চলমান রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে ফুলগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কাউছার হামিদ বলেন, সরকারি ত্রাণের মালামাল একজন কর্মচারীর ভাড়া বাসা থেকে উদ্ধারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া সরকারি ত্রাণের মালামাল কীভাবে ওই বাসায় পৌঁছেছে, কত দিন ধরে সেখানে ছিল এবং এর সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত কি না, তদন্ত ও আইনগত প্রক্রিয়া শেষে এসব বিষয় পরিষ্কার হবে। তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী থানায় মামলা ও বিভাগীয় মামলা দায়েরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।