বন্য হাতি
‘হাতির বিকট গর্জনে ছুটে গিয়ে দেখি, ধানখেতে রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে’

নিজস্ব প্রতিবেদককক্সবাজার

পাহাড়ের পাদদেশে একখণ্ড জমিতে বোরো ধান চাষ করেছিলেন কৃষক ছাবের আহমেদ (৬৭)। এলাকাটি হাতির বিচরণক্ষেত্র। তার ওপর ধান পেকেছে। পাকা ধানের গন্ধে হাতির পাল হানা দিতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকে ছাবের আহমেদ খেতের পাশে আগুন জ্বালিয়ে সারা রাত পাহারা দেন। ভোরের দিকে হঠাৎ একটি বন্য হাতি নেমে আসে পাহাড় থেকে সাবের সেটিকে তাড়ানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। উন্মত্ত হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কৃষক ছাবেরের।

আজ বুধবার ভোরে কক্সবাজারের ঈদগাঁও উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নের পূর্ব গজালিয়া সাতঘরিয়া পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। সাবের আহমেদ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর এক ছেলে মানসিক প্রতিবন্ধী বলে জানা গেছে।

ছাবের আহমেদের জমির পাশেই একটি মসজিদের অবস্থান। ওই মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ আবদুল্লাহর ঘুম ভাঙে ফজরের আজানের একটি আগে। এ সময় তিনি হাতির বিকট গর্জন শুনে ছুটে গিয়ে দেখেন, হাতির পাশেই ছাবেরের নিথর রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেন, দৃশ্যটি ছিল খুবই মর্মান্তিক। ছাবের আহমদ ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁর আয়ে পরিবার চলত। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারটি এখন দিশাহারা।

ইদানীং এলাকায় হাতির উৎপাত বেশ বেড়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। এ কারণ ছাবেরের মতো অনেক কৃষক রাতে আগুন জ্বালিয়ে পাকা ধান পাহারা দেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ছাবেরের ধানখেতের একটু দূরে নিজের খেত পাহারা দিচ্ছিলেন কৃষক জামাল উদ্দিন। তিনি বলেন, হাতিটি শুঁড় দিয়ে ছাবের আহমদকে আছাড় মারে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। বিশেষ করে তিনি দুই পা, হাত ও মুখে মারাত্মক আঘাত পান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বন বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে ওই এলাকায় বন্য হাতির চলাচল বেড়েছে। বিশেষ করে পাহাড়সংলগ্ন এলাকায়। খাদ্যের সন্ধানে হাতিরা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। ফলে মানুষের সঙ্গে হাতির সংঘাত বাড়ছে। তবে হাতির আঘাতে মৃত্যু হওয়া কৃষক ছাবেরের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবেন বলে বন বিভাগ জানিয়েছে।

কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের ফুলছড়ি রেঞ্জের রাজঘাট বিট কর্মকর্তা শাহ আলম বলেন, পাহাড়ের পাশে ছাবের আহমদ বোরো ধানের চাষ করেছেন। গভীর রাতে তিনি সেখানে ধান পাহারা দিতে যান। ভোরের দিকে বন্য হাতি ধানখেতে নামলে ছাবের আহমদ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় হাতির আক্রমণে ঘটনাস্থলে তিনি নিহত হয়েছেন। বন বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হবে।

