নীলফামারী-১ আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ

নীলফামারী-১ (ডোমার-ডিমলা) আসনে জোটের প্রার্থী বাদ দিয়ে বিএনপির দলীয় প্রার্থী দেওয়ার দাবিতে ডোমার উপজেলায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেছেন স্থানীয় বিএনপির নেতা–কর্মীরা।
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার গোমনাতি বাজারে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ভাগনে শাহরিন ইসলাম চৌধুরীকে এই আসনে প্রার্থী ঘোষণার দাবিতে কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন বিএনপির কর্মী ও সমর্থকেরা।
সমাবেশে বক্তব্য দেন ডোমার উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি আফজাল হোসেন চৌধুরী, গোমনাতি ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইদ্রিস আলী চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুর রহমান, ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি রইছুল ইসলাম, ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক মো. রাকিবুল ইসলাম, জোড়াবাড়ি ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি মো. আখতারুজ্জামান প্রমুখ।
এ সময় বক্তারা বলেন, হাইকমান্ডকে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হবে। এই আসন জোটের প্রার্থীকে ছেড়ে দেওয়া হলে বিএনপি একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন হারাবে। রাজনৈতিক বাস্তবতা ও জনমতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শাহরিন ইসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন না দিলে দলীয়ভাবে নেতা–কর্মীদের মধ্যে আরও অসন্তোষ সৃষ্টি হবে। এ কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য তাঁরা কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রতি আহ্বান জানান।
এর আগে ২৩ ডিসেম্বর বিকেলে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নীলফামারী-১ আসনে বিএনপি জোটের শরিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীকে প্রার্থী ঘোষণা দেন। এ আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ভাগনে শাহরিন ইসলাম চৌধুরী দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে এত দিন ধানের শীষের পক্ষে প্রচার–প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন।