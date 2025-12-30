গণ অধিকার পরিষদ মনোনীত প্রার্থী এইচ এম গোলাম রেজা ও তাঁর ছেলে জাতীয় পার্টির (রুহুল আমিন হাওলাদার) প্রার্থী হোসাইন মোহাম্মদ মায়াজ
সাতক্ষীরা-৪ আসনে ভিন্ন দলের হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বাবা-ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদকসাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর) আসনে শেষ দিনে দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাবা ও ছেলে। গতকাল সোমবার বিকেলে সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন তাঁরা।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া প্রার্থীরা হলেন সাতক্ষীরা-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও গণ অধিকার পরিষদ মনোনীত প্রার্থী এইচ এম গোলাম রেজা এবং তাঁর ছেলে জাতীয় পার্টির (রুহুল আমিন হাওলাদার) মনোনীত প্রার্থী হোসাইন মোহাম্মদ মায়াজ।

গতকাল সোমবার বিকেল চারটায় দিকে হোসাইন মোহাম্মদ মায়াজ জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। একই সময় গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা তাঁদের দলীয় প্রার্থী এইচ এম গোলাম রেজার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন। সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আফরোজা আখতার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এ বিষয়ে বক্তব্যের জন্য সাবেক সংসদ সদস্য এইচ এম গোলাম রেজার মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

