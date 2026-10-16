৯২টি ককটেল ও প্রায় ১২ কেজি গানপাউডার উদ্ধার, নাশকতার পরিকল্পনা নস্যাতের দাবি এসআরবির

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার একটি আমবাগান থেকে ৯২টি ককটেল, ১১ দশমিক ৮ কেজি গানপাউডার ও বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছেন স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়নের (এসআরবি-৫) সদস্যরা। এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের পূর্বটিকরা গ্রামের একটি আমবাগানে অভিযান চালিয়ে এগুলো উদ্ধার করা হয়।
এসআরবি-৫ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সিপিসি-১ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এসআরবির বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিটের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৯২টি ককটেল, ১১ কেজি ৮ ০০ গ্রাম গানপাউডার, দুটি হাঁসুয়া ও বিস্ফোরক তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থল ও আশপাশে সন্দেহভাজন কাউকে পাওয়া যায়নি।
বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের বিষয়ে জানতে চাইলে এসআরবির চাঁপাইনবাবগঞ্জের কোম্পানি কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) তরিকুল ইসলাম বলেন, স্থানীয়ভাবে নাশকতা সৃষ্টির জন্য দুষ্কৃতকারীরা এসব ককটেল ও বিস্ফোরক মজুত করেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসআরবি দুষ্কৃতকারীদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছে। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি।
এসআরবির এই কর্মকর্তা আরও জানান, এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পর সদর থানায় ককটেল ও গানপাউডার জমা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীন আকন্দ বলেন, এ ঘটনায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।