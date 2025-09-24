পটুয়াখালীতে ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতির ওপর হামলা

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি মো. মাসুদুর রহমান হামলার শিকার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে তিনি দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নবগঠিত উপজেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের কমিটির শুভেচ্ছা বিনিময় ও আনন্দ মিছিল শেষে রাত সাড়ে নয়টার দিকে বাসায় ফিরছিলেন মাসুদুর রহমান। পথে মুসলিমপাড়া এলাকায় মুখ বাঁধা কয়েকজন ব্যক্তি তাঁকে এলোপাতাড়ি মারধর করে। খবর পেয়ে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
উপজেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আল আমিন বলেন, ‘কিছু দিন আগে দশমিনা উপজেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের নতুন কমিটি হয়। এ উপলক্ষে আমরা গতকাল রাতে আনন্দ মিছিল করি। মিছিল শেষে মাসুদুর রহমান বাসায় ফেরেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে ফোন দিয়ে জানান, তাঁর ওপর হামলা হয়েছে। পরে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করি।’
হামলার শিকার মাসুদুর রহমান বলেন, গতকাল রাতে উপজেলা থেকে ফেরার পথে মুখ বাঁধা কিছু ব্যক্তি তাঁকে এলোপাতাড়ি মারধর করে আহত করে। তাঁর ধারণা, কমিটিকে কেন্দ্র করে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে এ হামলা হতে পারে।
দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল আলীম প্রথম আলোকে বলেন, মাসুদুর রহমানের ওপর হামলার অভিযোগ পেয়েছেন তিনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।