বাসে আগুন
সাভারে পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধানে আরেকটি বাসে আগুন

ঢাকার সাভারে পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধানে দাঁড় করিয়ে রাখা আরেকটি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার রাজ ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আগুনে বাসের ভেতরের সব আসন পুড়ে গেছে।

সাভার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কর্মকর্তারা বলেন, গতকাল রাতে রাজ ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে ‘ইতিহাস’ পরিবহনের একটি বাস দাঁড় করিয়ে বাসায় চলে যান চালক ও চালকের সহকারী। এ সময় বাসের গেট তালাবদ্ধ ছিল। পরে রাত তিনটার দিকে বাসে আগুন লাগার খবর পেয়ে চালক ও সহকারী ঘটনাস্থলে গিয়ে বালতি দিয়ে পানি ছিটিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। সাভার ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। একটি ইউনিটের সহায়তায় দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। খবর পেয়ে পুলিশও ঘটনাস্থলে যায়।

বাসের মালিক মো. এনামুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘ব্যাংকে লোন করে বাসটি কিনেছি। এটা দিয়েই সংসারের খরচ চালাই। এখন কীভাবে সংসার চলবে, কীভাবে ব্যাংকের লোন পরিশোধ করব, বুঝতে পারতেছি না। থানায় মামলা করব।’ বাসের ভেতরের সব সিট, ডেকোরেশন পুড়ে প্রায় ৫ লাখ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

সাভার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গতকাল রাত সাড়ে তিনটার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। দ্রুতই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। আগুনে বাসের ভেতরের সব আসন পুড়ে গেছে।

সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ছালেহ আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, সড়কের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা বাসটিতে রাত সাড়ে তিনটার দিকে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে কে বা কারা এবং কীভাবে বাসটিতে আগুন দিয়েছে, তা জানা যায়নি। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সাভারের উলাইল এলাকার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ইউটার্নে শ্রমিকদের যাতায়াতে ব্যবহৃত একটি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

