গাজীপুরে পৌরসভার ময়লার গাড়ির চাপায় নিরাপত্তা প্রহরী নিহত

প্রতিনিধিশ্রীপুর, গাজীপুর

গাজীপুরের শ্রীপুরে নোমান হোম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড কারখানার ভেতরে পৌরসভার একটি ময়লার গাড়ির চাপায় জসিম আহম্মেদ (৪৪) নামে এক নিরাপত্তা প্রহরী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সোয়া আটটার দিকে শ্রীপুর পৌরসভার আনসার রোড এলাকায় কারখানার ১ নম্বর গেটের ভেতরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জসিম আহম্মেদ ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার চাইরবাড়িয়া গ্রামের সিরাজুল হকের ছেলে। তিনি শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পূর্বখণ্ড এলাকায় ভাড়া থেকে ওই কারখানায় চাকরি করতেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সকালে শ্রীপুর পৌরসভার ময়লা সংগ্রহের একটি গাড়ি কারখানার ভেতরে ঢুকছিল। ওই সময় ১ নম্বর গেটের উত্তর পাশে রাস্তার ওপর জসিম আহম্মেদ দায়িত্ব পালন করছিলেন। গাড়িটি ভেতরে ঢোকার সময় তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি চাকার নিচে পড়ে যান। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পরপর চালক পালিয়ে গেলেও গাড়িটি জব্দ করেছে পুলিশ।

শ্রীপুর পৌরসভার সচিব বদরুজ্জামান বাদল বলেন, ‘ঘটনার পর পৌর কর্মকর্তারা দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। আমাদের পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা নিহতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রাথমিকভাবে দাফনের দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া এ ঘটনায় বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঘটনার বিষয়ে বক্তব্য জানতে নোমান হোম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ইকবাল হোসেনের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ধরেননি।

শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল কুদ্দুস বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। গাড়িটি আটক করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

