শিক্ষিত হওয়ার চেয়ে বড় কাজ হলো ভালো মানুষ হওয়া। মানুষকে ভালোবাসতে হবে, মানুষের মনে জায়গা করে নিতে হবে। পাশাপাশি সৃজনশীল সত্তাকে শাণিত করে স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। এখন তোমরা প্রযুক্তির যুগে বসবাস করছ। সুতরাং প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। তবে প্রযুক্তির কুপ্রভাবকেও মাথায় রাখতে হবে। তাহলে তোমরা দেশকে আরও এগিয়ে নিতে পারবে।
আজ বুধবার খুলনায় শিখো-প্রথম আলো আয়োজিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা এ কথা বলেন। জেলা শিল্পকলা মিলনায়তনে ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর আয়োজনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নানা আয়োজনে মেতেছিল কৃতী শিক্ষার্থীরা। সকাল থেকে শুরু হওয়া ঝুম বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তারা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসে।
অনেক দিন পর বন্ধুর দেখা পেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। কেউ ছিল গল্পগুজবে ব্যস্ত, কেউবা ব্যস্ত সেলফি তোলায়। সংবর্ধনার নিবন্ধনের আমন্ত্রণ কার্ড হাতে সারিবদ্ধভাবে নির্ধারিত বুথ থেকে শিক্ষার্থীরা ক্রেস্ট, স্ন্যাকসসহ উপহারসামগ্রী সংগ্রহ করে। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে নিবন্ধন করেছিল ১ হাজার ৭০০ জন। পাশাপাশি অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মুখর ছিল পুরো শিল্পকলা চত্বর। অভিভাবকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় অনুষ্ঠান উপভোগের সুযোগ রাখা হয়েছিল।
ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ১০টা। মঞ্চে উপস্থাপক এম এম মাসুম বিল্যাহর ঘোষণা। এরপরই জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু হয়। এরপর সম্প্রতি উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
আলোচনার শুরুতে প্রথম আলোর খুলনা প্রতিনিধি উত্তম মণ্ডল স্বাগত বক্তব্য দেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সত্য তথ্য জানতে প্রথম আলো পত্রিকা, প্রথম আলো অনলাইন, কিশোর আলো ও বিজ্ঞানচিন্তা সাময়িকী এবং ভালো বই পড়ার পরামর্শ দেন। এরপর তিনি প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের দেওয়া লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন খুলনার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও খুলনা সরকারি ব্রজ লাল (বিএল) কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জাফর ইমাম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন শিখোর প্রতিনিধি মোহাম্মদ বিন তৌহিদ। তাৎক্ষণিক ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীজনের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চলে বন্ধুসভার বন্ধু ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বন্ধুসভার বন্ধু স্বপ্নীল আশরাফ, ঐন্দ্রিলা রায় উর্বি ও মিতু মণ্ডল একাধিক গান ও নৃত্য পরিবেশন করে মাতিয়ে তোলেন। একপর্যায়ে মঞ্চে আসেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘চান্দা ভাই’ নামে জনপ্রিয় ফ্যামিলি এন্টারটেইনমেন্ট বিডির কনটেন্ট নির্মাতা রাকিব হাসান। তিনি শিক্ষার্থী জীবনমুখী স্বপ্ন দেখার তাগিদ দেন। তাঁর ‘আমার এ দলটা নেতাতে ভরা কেউ দুর্নীতি করে না’ পরিবেশনায় জমে ওঠে পুরো মিলনায়তন।
প্রথম আলোর নানা ইতিবাচক উদ্যোগ তুলে ধরে বক্তব্য দেন প্রথম আলোর আঞ্চলিক সংবাদবিষয়ক সম্পাদক তুহিন সাইফুল্লাহ। তিনি তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে মিথ্যা, মুখস্থ বিদ্যা ও মাদকের বিরুদ্ধে শপথ পাঠ করান তুহিন সাইফুল্লাহ। এরপর রবি সেরা প্রতিভা রিয়েলিটি শোর রকস্টার মিঠুন রয় পরিবেশনা শুরু করেন। তাঁর গানে নেচে-গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা।
অনুষ্ঠানের শেষের দিকে কুইজ বিজয়ী ১০ শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার হিসেবে বই তুলে দেন অতিথিরা। খুলনা বন্ধুসভার সভাপতি ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক কাজী মাসুদুল আলম ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা নিতে আসা রোটারি স্কুলের আফরিন সুলতানা বলেন, ‘জিপিএ-৫ যে একটা বিশেষ কিছু, প্রথম আলো বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে সামনে আরও এগিয়ে যেতে চাই। পুরো অনুষ্ঠানটা আমাদের অনেক আনন্দ দিয়েছে। পুরো মন জয় করার আয়োজন ছিল। আশা করি, ভবিষ্যতেও প্রথম আলো আমাদের পাশে থাকবে।’
