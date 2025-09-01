কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন উপকূলে জেলেদের মাছ ধরার নৌকা
সাগর থেকে আরও ১৮ বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

প্রতিনিধিটেকনাফ, কক্সবাজার

সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া তিনটি নৌযানসহ বাংলাদেশি ১৮ জন জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় কক্সবাজারের টেকনাফের সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সাগরের ‘সীতা’ নামক এলাকা থেকে তাঁদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

সাগর থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া জেলেদের সবাই টেকনাফের সেন্ট মার্টিন দ্বীপের বাসিন্দা। তাঁরা হলেন—মো. আবছার, আবু তাহের এবং মো. আলমগীর, জাহাঙ্গীর আলম, আবদুর রহিম, মো. আলম, মো. সব্বির, মো. তৈয়ব, মনি উল্লাহ, রহমত উল্লাহ, আবু বক্কর ছিদ্দিক, সৈয়দ উল্লাহ, মো. রফিক, মো. তাহের, আবদুল মতলব, হাফেজ আহমেদ, আমিনুল হোসেন ও সালা উদ্দিন।

জেলেদের অপহরণের বিষয়টি সেন্ট মার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ফয়েজুল ইসলাম প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। আজ দুপুরে তিনি বলেন, স্পিডবোট নিয়ে চারটি মাছ ধরার নৌযানকে ধাওয়া দেয় আরাকান আর্মি। এর মধ্যে একটি পালিয়ে রক্ষা পেলেও বাকি তিনটি নৌযানের মাঝিমাল্লাদের অস্ত্রের মুখে মিয়ানামারে নিয়ে যাওয়া হয়। পালিয়ে আসা নৌযানটির জেলেরা তাঁকে এসব বিষয় অবহিত করেছেন।

ফয়েজুল ইসলাম বলেন, জেলেদের অপহরণের বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে। তবে সোমবার দুপুর পর্যন্ত জেলেদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন।

জানতে চাইলে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন বলেন, ‘বিষয়টি জেলেদের পরিবার ও জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে শুনেছি। এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।’

