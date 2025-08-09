বগুড়ায় বাস-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই ভাই নিহত

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় দূরপাল্লার একটি নৈশকোচ ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই ভাই নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন বগুড়ার শেরপুর উপজেলার বনমরিচা গ্রামের মো. আকাশ (২৫) ও মো. আরিফ (২১)। এর মধ্যে আকাশ ঘটনাস্থলেই মারা যান, আরিফ হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান।
আহত ব্যক্তিরা হলেন একই গ্রামের অটোরিকশার যাত্রী হায়দার আলী (৫০), আবদুল আজিজ (৩৮) ও মো. পলাশ (৩৫)। তাঁদের বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, পাঁচজন যাত্রী নিয়ে অটোরিকশাটি বগুড়া থেকে শেরপুর যাচ্ছিল। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি নৈশকোচের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, নৈশকোচ ও চালককে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশাটি হাইওয়ে পুলিশের হেফাজতে আছে। এ বিষয়ে আইনি বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।