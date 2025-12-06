দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে মির্জাপুরের ব্যবসায়ী নিহত

দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে টাঙ্গাইলের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পরিবার। গতকাল শুক্রবার সেখানকার স্থানীয় সময় বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আমিনুর রহমানের (৪৪) বাড়ি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার ভাতগ্রাম ইউনিয়নের গোড়াইল গ্রামে। তাঁর ভাই আলমাছ সিদ্দিকী (৪২) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এলাকাবাসী জানান, ২০০৯ সালে আমিনুর দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। মাঝেমধ্যে তিনি দেশে আসেন। গতকাল দেশটির লিম্পুপু প্রদেশের মাটিম্বোতে তিনি নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ছিলেন। বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে হঠাৎ কয়েকজন দুর্বৃত্ত এসে তাঁর মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
আমিনুরের ভাই আলমাছ সিদ্দিকী জানান, গত শুক্রবার রাত সোয়া ১১টার দিকে তাঁরা মৃত্যুর সংবাদ পান। পরিবারের মধ্যে অসুস্থ মা, দুই ভাই, দুই বোন ছাড়াও আমিনুরের স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছেন। আমিনুর রহমানের লাশ দেশে আনার প্রক্রিয়া চলছে।