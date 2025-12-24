তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় যাওয়ার পথে ভোলায় ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় যাওয়ার পথে ভোলায় ছাত্রদলের এক নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ছাত্রদল নেতার নাম রেজওয়ান আমিন শিফাত (২৮)। তিনি সদর উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. আলাউদ্দিন হাওলাদারের ছেলে ও ভোলা সরকারি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তরের ছাত্র ছিলেন। তিনি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি পদপ্রার্থী ছিলেন।
নিহত রেজওয়ানের বাবা আলাউদ্দিন হাওলাদার বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ভোলা থেকে দলে দলে লোকজন ঢাকায় যাচ্ছেন। ভোলা থেকে বুধবার রাতে ১০টি লঞ্চ ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। তাঁর ছেলেও ঢাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মাগরিবের নামাজের পর ব্যাগ নিয়ে বের হলে পথিমধ্যে বাড়ির সামনে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হেলাল উদ্দিনের ছেলে হাসিবসহ কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ধরেন। পূর্বশত্রুতার জেরে কথা–কাটাকাটির এক পর্যায়ে রেজওয়ানকে কুপিয়ে জখম করে ফেলে যান তাঁরা। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, বিএনপি নেতা আলাউদ্দিন হাওলাদার ও হেলাল উদ্দিন হাওলাদার আপন ভাই। হেলাল উদ্দিন রাজাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতা এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁদের দুই পরিবারের মধ্যে পারিবারিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আছে।
গত বছরের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে আত্মগোপনে আছেন হেলাল উদ্দিন। আর আজকের ঘটনার পর গা ঢাকা দেন তাঁর ছেলে হাসিবসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা। অভিযোগের ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তাঁরা ঘটনাস্থলে তদন্তের জন্য এসেছেন। এখান থেকে ফিরে গিয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ নেওয়া হবে।