শরতের সকালে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কলরবে মুখর হয়ে ওঠে চুয়াডাঙ্গার ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীদের অনেকে সেলফি তোলায় ব্যস্ত; সবার মুখে আনন্দ ও সাফল্যের উচ্ছ্বাস। আজ মঙ্গলবার সকালে একত্র হয়েছিল ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া জেলার কৃতী শিক্ষার্থীরা। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখো-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলো এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানের আগে আমন্ত্রণপত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীরা ক্রেস্ট ও স্ন্যাকস সংগ্রহ করে। সময় গড়াতেই পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবককে নিয়ে ক্যাম্পাস উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। প্রথমে রাজধানীর উত্তরায় সাম্প্রতিক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আজিবর রহমান বলেন, ‘জীবনে প্রথম পর্যায়ে তোমরা এক পা অগ্রসর হলে। এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছ, এ জন্য তোমাদের অভিনন্দন জানাই, তোমাদের মা–বাবাকে অভিনন্দন। মনে রাখতে হবে এটা জীবনের প্রথম পরীক্ষা, শেষ পরীক্ষা নয়, শিক্ষা জীবনের শুরু। তোমাদের সূচনা হলো ভালো দিয়ে, আশা করি, শেষটাও হবে ভালো দিয়ে। সেভাবেই তোমরা সব সময় নিজেদেরকে কার্যকর রাখবে। তোমরা যে যে পেশায় যাও না কেন, সবার আগে ভালো মানুষ হতে হবে।’
বিশেষ অতিথি পরিবেশবিদ বখতিয়ার হামিদ বলেন, পরিশ্রম করলে জীবনে যে সফলতা পাওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত রেখেছ তোমরা। জীবনে ভালো হতে হলে স্বপ্ন দেখতে হবে। সেই স্বপ্ন হবে পজিটিভ বাংলাদেশের।’
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন আলমডাঙ্গার ব্রাইট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালক জাকারিয়া হিরো। তিনি বলেন, এই সাফল্যে শিক্ষক ও অভিভাবকদের অবদান অনস্বীকার্য। তবে পেশা যা–ই হোক, আগে ভালো মানুষ হতে হবে।
কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাফায়েত জামান বলেন, ‘যখন রেজাল্ট দেয় আনন্দে উৎফুল্ল ছিলাম। ১০ বছরের যে পরিশ্রম, তা সফল হয়েছে। প্রথম আলোর এই সংবর্ধনার খবর পেয়ে অপেক্ষায় ছিলাম। আজ কৃতীদের মিলনমেলায় উপস্থিতি ও সম্মানিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে।’
অনুষ্ঠানে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার নাফিউল ইসলাম জোয়ার্দ্দার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বন্ধুসভার পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক সালেকিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি শাহ আলম।
শিক্ষার্থীদের মিথ্যা, মুখস্থ ও মাদককে ‘না’ বলার অঙ্গীকার করান প্রথম আলোর খুলনা প্রতিনিধি উত্তম মণ্ডল। দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও বন্ধুসভার সদস্যরা। অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে বই তুলে দেন অতিথিরা।
