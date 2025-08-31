সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি ২০২৫’ আয়োজনের প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা। আজ রোববার দুপুরে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি ২০২৫’ আয়োজনের প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা। আজ রোববার দুপুরে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে
জেলা

বিটিভির নতুন কুঁড়ি: ময়মনসিংহে প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী জনপ্রিয় শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি ২০২৫’ সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে ময়মনসিংহে প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসক জনাব মুফিদুল আলমের সভাপতিত্বে তাঁর সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ জেলা তথ্য অফিসের সহকারী পরিচালক আফসানা ফেরদৌস মিষ্টি স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নির্বাহী মঈনুর রহমান মোল্লা। তিনি বলেন, নতুন কুঁড়ি শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, এটি আগামী প্রজন্মের সাংস্কৃতিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। ময়মনসিংহের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এ আয়োজনে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম বলেন, ‘প্রতিটি শিশুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে অসীম সম্ভাবনা। নতুন কুঁড়ির মাধ্যমে সেই সম্ভাবনাকে বিকশিত করার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, ময়মনসিংহ সারা বাংলাদেশের মধ্যে সেরা হবে। জেলা প্রশাসন এ আয়োজনকে সফল করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।’

সভায় নতুন কুঁড়ি ২০২৫ প্রতিযোগিতার সফল আয়োজন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক দিক নিয়ে আলোচনা হয়। অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা জানান, ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রতিভাবান শিশু-কিশোরদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হবে প্রাণবন্ত ও সফল।

ময়মনসিংহ জেলা তথ্য অফিস জেলাব্যাপী প্রতিযোগিতার মূল প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সভায় জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, তথ্য অফিস, শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং সংস্কৃতি অঙ্গনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

