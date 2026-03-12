গাজীপুরে ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণ থেকে একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার
গাজীপুরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩

প্রতিনিধিশ্রীপুর, গাজীপুর

গাজীপুরের মাওনা চৌরাস্তায় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণ থেকে একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। আসন্ন ঈদ সামনে রেখে মার্কেটে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে এই অগ্নিকাণ্ডে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন রবিউল ইসলাম (২৫), জাকির হোসেন (৩২) ও মো. ইয়াসিন (৩৭)। তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় আল হেরা হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই তাঁদের ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে মাওনা চৌরাস্তা এলাকার আ. সাহিদ সুপার ভিউ নামের একটি বাণিজ্যিক ভবনের সামনের বৈদ্যুতিক খুঁটির ট্রান্সফরমার হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। ওই ভবনে ব্যাংকসহ কিছু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আছে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ফুলকি চারদিকে ছিটকে পড়ে এবং ভবনের একাংশে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে পুরো এলাকা কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আগুনের শিখা দেখে আতঙ্কিত মানুষ হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে আরও কয়েকজন সামান্য আহত হন। এ ঘটনার জেরে মাওনা-শ্রীপুর সড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যাংক কর্মকর্তা মো. ওয়াসিম বলেন, আগুন বড় আকার ধারণ করতে পারত। এতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর পেছনে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের তাৎক্ষণিক সচেতনতা ও সাহসী ভূমিকা কাজে লেগেছে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই আশপাশের বিপণিবিতানগুলোর ব্যবসায়ীরা তাঁদের দোকানে থাকা নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই তাঁরা সম্মিলিতভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে সক্ষম হন। দ্রুত সময়ে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন।

স্থানীয় ইমরান হাসান বলেন, আগুন লাগার পর সেখানে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়। উৎসুক জনতার কারণে প্রথমে সেখানে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঢুকতে সমস্যা হচ্ছিল। পরে স্থানীয় লোকজন উৎসুক জনতাকে সরিয়ে দিয়ে গাড়ি আসার ব্যবস্থা করে দেন। এতে দ্রুত নির্বাপণকাজ শুরু করা গেছে।

শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা নূরুল করিম বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করা যায়নি।

